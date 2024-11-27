سامسونج للإلكترونيات توسّع برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون في القطاع وضمان حماية المستخدمين

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت سامسونج أول تقرير سنوي مخصص لبرنامج مكافآت الأمان، يستعرض أبرز الإنجازات منذ إطلاق المشروع، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به المشاركون في البرنامج. ويُعزز برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة التزام سامسونج الحالي بتقديم ما يصل إلى سبع سنوات من التحديثات الأمنية، ما يؤكد حرص الشركة المستمر بحماية أجهزة المستخدمين.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق الأمن في وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، جاستن تشوي: "مع ازدياد ذكاء الهجمات السيبرانية وصعوبة اكتشافها، نحرص على تشجيع مجتمع الأمن على المشاركة الفعّالة في الكشف عن هذه التهديدات". وأوضح: "يساهم دعمهم في ضمان مراقبة منتجاتنا بشكل مستمر للكشف عن أي ثغرات محتملة، ما يتيح لنا تعزيز حماية عملائنا بشكل دائم. إن توفير هذه الحماية والحفاظ على أمان بيانات ومعلومات المستخدمين أمر بالغ الأهمية، ولهذا نضع الأمان في مقدمة أولوياتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا".
وتم إطلاق البرنامج للمرة الأولى في عام 2017، ليجسد التزام سامسونج بالشفافية واعتمادها على نهج تعاوني لتعزيز أمان الأجهزة المحمولة. ويعتمد البرنامج على التعاون مع مجموعة واسعة من الخبراء العالميين، بما في ذلك باحثو الأمن السيبراني، ومتخصصو القرصنة الأخلاقية، والمتخصصون المستقلون في مجال الأمن. ويتبع البرنامج استراتيجية منهجية واستباقية تهدف إلى تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها، مما يعزز أمان تجربة المستخدمين على أجهزتهم المحمولة.
ويشكل الحد الأقصى للمكافأة، الذي يبلغ مليون دولار، جزءًا من "برنامج الثغرات في السيناريوهات الهامة" الذي تم إطلاقه حديثاً. كما يركز البرنامج على التعامل مع أخطر سيناريوهات الهجمات والثغرات الأمنية، مثل تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على أهداف ذات امتيازات عالية، فك قفل الجهاز واستخراج بيانات المستخدم بالكامل، تثبيت تطبيقات غير مصرح بها، وتجاوز أنظمة حماية الأجهزة. يعكس التعاون مع مجتمع الأمن التزام سامسونج بإطار عمل شفاف وتعاوني يتكيف باستمرار مع المخاطر الجديدة، مع تسريع عملية اكتشاف هذه التهديدات الحرجة ومعالجتها.
تعزيز الشفافية في معايير برنامج المكافآت
أصبح تصنيف مخاطر أمان الأجهزة المحمولة من سامسونج أكثر تفصيلًا، مع نظام جديد متاح للجمهور لتصنيف الثغرات الأمنية. يتضمن هذا النظام عوامل جديدة، مثل "عوامل التخفيض" التي تسمح بتقليل مستوى خطورة التهديد، وتصنيف "غير مؤهل" للتهديدات التي تُعد ذات تأثير أمني محدود جداً. يتم تصنيف مستويات الخطورة وفقاً لمخاطر الأمان وتأثيرها ضمن خمس فئات: حرج، مرتفع، متوسط، منخفض، وغير مؤهل أو ذو تأثير أمني ضئيل جداً. ويُسهم هذا النهج المتكامل في تقديم إرشادات واضحة للمشاركين ومجتمع الأمن بشكل عام، مع توفير إطار عمل منظم للإبلاغ عن الثغرات. كما يحدد العوامل التي تؤثر على أهلية المكافآت وقيمتها.
ويغطي البرنامج جميع أجهزة سامسونج المحمولة التي تتلقى تحديثات أمنية شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل مكافآت للتقارير المؤهلة عن الثغرات المحتملة في أحدث خدمات سامسونج جالاكسي، مثل ‘Bixby’، وحساب سامسونج، ومحفظة سامسونج، وغيرها.
سامسونج تُصدر أول تقرير لبرنامج المكافآت
وفي أغسطس 2024، أصدرت سامسونج أول تقرير سنوي مخصص لبرنامج المكافآت الأمنية، مستعرضة أبرز الإنجازات منذ إطلاق المشروع في عام 2017. وشمل التقرير تقديم أكثر من 800,000 دولار كجوائز لـ 113 باحثاً خلال عام 2023 وحده، بالإضافة إلى دفع أكثر من 4 ملايين دولار إجمالاً كمكافآت لخبراء الأمن حول العالم حتى الآن، ما يعكس الأهمية الكبيرة لدور المشاركين في البرنامج.
برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة يدخل حيز التنفيذ. للحصول على المزيد من التفاصيل، بما في ذلك الشروط والأحكام، يُرجى زيارة صفحة أمان الأجهزة المحمولة الخاصة بسامسونج
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