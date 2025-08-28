الخميس 2025-08-28 01:27 ص
 

مصر تسجل أعلى إيراد دولاري في تاريخها

الخميس، 28-08-2025 12:35 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال شهر تموز الماضي، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة مصطفى مدبولي انعكاسًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والذي ينتهي بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة ستتناول الفترة حتى عام 2030.

وأكد مدبولي أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيتم عرض محاور وأهداف هذه الخطة من خلال مؤتمر صحفي مع بداية شهر أيلول القادم كمسودة لهذه الرؤية، على أن تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين للتعرف على الآراء والمناقشات حول هذه الوثيقة.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من هذه الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة سيكون لديها "الرؤية المتكاملة" قبل نهاية العام، منوهًا بأنها ترتكز على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، ومختلف آراء ومقترحات الخبراء في العديد من المجالات والقطاعات، واستراتيجيات عمل القطاعات المهمة والحيوية التي تقود الاقتصاد المصري، كالصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المختلفة.

ولفت إلى أن الرؤية مبنية على المستهدفات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، وأنها تحتوي على العديد من المؤشرات الكمية والأرقام الواضحة المستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

روسيا اليوم
 
 
