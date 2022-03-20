"سرايا العقبة ووتربارك" تستقبل ضيوفها بعرض خاص بمناسبة عيد الأم

الوكيل الاخباري -
بمناسبة حلول عيد
الأم، وتقديراً منها لدور الأم وعطائها وحبها الدائم؛ أعلنت سرايا العقبة ووتربارك
عن عرض خاص يتيح للأمهات قضاء يوم كامل حافل بالمتعة والمغامرات المائية مقابل
دينار واحد، والاستمتاع بأكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً فريداً.
ويمكن للضيوف الاستفادة من هذا العرض عند شراء تذكرة اليوم الواحد عبر مكتب
التذاكر عند مدخل المدينة في عيد الأم الموافق
21 مارس 2022.اضافة اعلان
ولاستكمال هذه
التجربة المميزة في زيارة سرايا العقبة ووتربارك، يمكن للأمهات وأحبتهم تذوق أشهى
المأكولات لدى "مطعم المدينة الوردية"، المطعم الرئيسي الذي يقدم قائمة
من أشهى المأكولات والمشروبات بداية من الأطباق العائلية الكبيرة، وصولاً إلى
الوجبات الخفيفة بما في ذلك البرجر والبيتزا والباستا وغيرها الكثير، إضافة إلى
المشروبات الخاصة والمنعشة. كما يمكن للأمهات وأحبائهن زيارة الأكشاك المتنوعة
المنتشرة فيمختلفأنحاءالمدينةوتذوق مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة مثل الفشاروالناتشوز
إلىجانبالمثلجاتوالمشروباتالغازية والعصائر الطازجة وغيرها.
وتتولى شركة "فرح
إكسبيرينسز" التابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" المطورة للوجهات
في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي الشركة التي
تدير العمليات التشغيلية لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية على جزيرة ياس في
أبوظبي مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي
بالإضافة الى كلايم أبوظبي.
للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com