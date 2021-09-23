سرايا العقبة ووتربارك .. مدينة ألعاب مائية مستوحاة من عبق الأردن ومعالمه التاريخية

الوكيل الاخباري - تتميز سرايا العقبة ووتربارك، التي افتتحت أبوابها أمام الضيوف في وقت سابق هذا الصيف، بمعالمها وتفاصيلها المستوحاة من ثقافة وتاريخ الأردن الذي يعود إلى آلاف السنين.

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جاء ذلك كجزء من حرص مطوري مدينة الألعاب المائية على منحها طابعاً أردنياً فريداً لكونها الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

وشكلت المدينة المائية إضافة قيّمة لقطاع السياحة في مدينة العقبة ووجهة لكل من يزورها للاستمتاع بما تقدمه من تجارب فريدة ورائدة ضمن أجواء عائلية مفعمة بالمرح.

وتقع سرايا العقبة ووتربارك في قلب مدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، حيث تضم مجموعة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية والرياضات المائية بالإضافة إلى المطاعم المناسبة للعائلات، مقدمة تجربة مائية مميزة للضيوف من داخل المملكة وخارجها.

وتمتد مدينة الألعاب المائية على مساحة تزيد عن 28,500 متر مربع بسعة يومية تبلغ 1,865 ضيف.. عراقة وأصالة الأسماء تضم مدينة الألعاب المائية 25 لعبة ومنزلقاً مائيأ ومرفقاً ترفيهياً، جميعها تحمل أسماء معالم ثقافية وتاريخية مشهورة في الأردن، فهناك مغامرة البحر الميت، وهناك أكوا جرش وواحة الأزرق وجبل نيبو وسوق السيق ومطعم المدينة الوردية ونهر الموجب وأمواج رم وغيرها من الأسماء التي اشتهرت بها الأردن على مستوى العالم.

تجارب مستوحاة من أبرز المعالم التاريخية والثقافية في المملكة جاء تصميم التجارب المتنوعة في مدينة الألعاب المائية ليحاكي أشكال وتصميم العديد من المعالم التاريخية والثقافية في الأردن، فما أن يصل الضيوف إلى المدينة الترفيهية حتى تقع أعينهم على قوس المدخل المستوحى من مدينة البتراء الوردية، من ثم يدخلوا إلى "سوق السيق" المستوحى من الممر الصخري الفريد المؤدي إلى خزنة في البتراء.

وفي قلب مدينة الألعاب المائية، تتربع "أكوا جرش" التي تتميز بالأعمدة الصخرية الشاهقة التي تحاكي أعمدة مدينة جرش الأثرية، وتضم منزلقات وأنشطة تفاعلية وقاذفات مائية متحركة وغيرها الكثير.

تصميم "أكوا جرش" مستوحى من مدينة جرش التي تُعد أحد أكبر المواقع الأثرية التي تُجسد فن العمارة الروماني على مستوى العالم.

وإلى جانب "أكوا جرش" توجد "أمواج رم" التي ينسكب فيها من الماء من أعلى سلسلة الجبال الوردية. وهناك في الأعلى، يتوسط جبل نيبو بارتفاعه الشاهق ومرافق الترفيه والمرح التي تحتضنها المدينة.

أما "قلعة العقبة المائية"، فتقع في أعلى نقطة في مدينة الألعاب المائية وتوفر إطلالات خلابة على المدينة، وتضم "منزلقة البحر الميت" أطول منزلقة في مدينة الألعاب المائية وأكثرها انحداراً، بالإضافة إلى "هضاب بيلا" و"سباق وادي رم" و"عفرا سبلاش" و"دوامة المياه البيضاء".

تجارب بطابع أردني خارج الماء يحتاج الضيوف إلى الطاقة ليتمكنوا من مواصلة الاستمتاع بالتجارب الترفيهية العديدة من مدينة الألعاب المائية.

لذا، يمكنهم التوجه إلى "مطعم المدينة الوردية"، الذي يحمل اسم مدينة البتراء النبطية التي أذهلت العالم بجمال تصميمها ولونها الوردي الفريد.

ويقدم المطعم قائمة من أشهى المأكولات والمشروبات من الأطباق العائلية الكبيرة، إضافة إلى المشروبات الخاصة والمنعشة.

وتتواجد عدة أكشاك في مختلف أنحاء مدينة الألعاب المائية لتقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة إلى جانب المثلجات والمشروبات الغازية والعصائر الطازجة وغيرها.

ويقع "مطعم المدينة الوردية" على مفترق الطرق بين مدخل المدينة والألعاب والمرافق الأخرى، وذلك في تجسيد للخزنة التي تقع عليها أنظار الزوار ما أن يقتربوا منها خلال سيرهم باتجاهها في "السيق".

وتتوفر في مدينة الألعاب المائية خلال نهاية الأسبوع فرصة الاستمتاع بحفلات شواء على الطريقة الأردنية، كما تتوفر على مدار الأسبوع الشاورما والفلافل التي تُعد من أكثر الأطباق الأردنية شهرة، بالإضافة إلى تشكيلة في الحلويات المحلية.

ويوفر "سوق السيق"، المتواجد على مدخل المدينة المائية، جميع المستلزمات الأساسية التي تمكن الضيوف من قضاء يوم مليء بالمرح في الأجواء الخارجية المميزة والتي تحمل العلامة التجارية للمدينة المائية بما في ذلك الأكواب والقبعات والكمامات والمناشف والملابس الشاطئية وغيرها.

ويقع "سوق السيق" على مدخل مدينة الألعاب المائية مباشرة، كما هو الحال تمام للسيق المؤدي إلى مدينة البتراء، حيث يؤدي السوق إلى داخل المدينة وألعابها ومنزلقاتها.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بتجربة مائية مميزة حجز تذاكرهم لسرايا العقبة ووتربارك عبر الموقع الإلكتروني: https://sarayaaqabawaterpark.com/

