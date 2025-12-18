الخميس 2025-12-18 09:10 ص

الأمن ينعى هاشم الخلايلة

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان
الخميس، 18-12-2025 06:42 ص

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد شرطة  البادية الملكية العميد خالد الدعجة وبحضور عدد من قادة ومدراء مديريات الامن العام، بتشييع جثمان العقيد المتقاعد هاشم كساب سالم الخلايلة إلى مقبرة بلدة ام رمانه في محافظة الزرقاء . 

اضافة اعلان


ونقل العميد الدعجة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

كما وشارك بتشييع الجثمان ، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.


إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين

أخبار محلية الأردنية للسياحة الوافدة تقيم حفلها التكريمي السنوي الثاني والعشرين

عرب

عربي ودولي قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابة بالغة بتدهور وانقلاب صهريج نفط على الطريق الصحراوي

تأخير دوام المدارس في لواء بصيرا حتى العاشرة صباحا

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في لواء بصيرا حتى العاشرة صباحا

ادارة السير

أخبار محلية السير للمواطنين: لا تحولوا مواكب الفرح إلى حزن

مبنى مجلس الأعيان

شؤون برلمانية مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون الموازنة العامة 2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة تشهد أول "هجرة عكسية" منذ نصف قرن



 






الأكثر مشاهدة