الأمن ينعى هاشم الخلايلة

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد شرطة البادية الملكية العميد خالد الدعجة وبحضور عدد من قادة ومدراء مديريات الامن العام، بتشييع جثمان العقيد المتقاعد هاشم كساب سالم الخلايلة إلى مقبرة بلدة ام رمانه في محافظة الزرقاء .

ونقل العميد الدعجة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام، وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما وشارك بتشييع الجثمان ، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.