سلسلة سامسونج Galaxy S23 الجديدة: تضمن تجربة متميزة اليوم وما بعده

كاميرا Galaxy S23 Ultra الأكثر تقدماً وأداءً تجمع بين الألعاب المتطورة والتصميم الأكثر مراعاة للبيئة معاً في سلسلة Galaxy S الأعلى ابتكاراً من سامسونج حتى الآن

الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن هواتف Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23، لتدشن بذلك حقبة جديدة من تجربة الهاتف المتميزة من سامسونج جالكسي. وتمنح الكاميرا الحديثة التي طورتها الشركة المستخدمين قدراً أعلى من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، مثل التقاط مقاطع فيديو خلال الليل بجودة سينمائية حقيقية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتقدم منصة "Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile" لأجهزةGalaxy المحمولة تجارب متميزة تكون معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة وخاصية الألعاب المحمولة الجاهزة للمستقبل، لممارسة الألعاب بطرق قوية ومستدامة، إلى جانب أسرع رسومات عبر الهاتف المحمول في العالم. ويوجد في جهاز Galaxy S23 Ultra قلم S Pen الذي يفضله العديد من مستخدمي أجهزة جالكسي منذ فترة طويلة، نظراً لإمكاناته التي تتيح قدراً أعلى من الإنتاجية وتدوين الملاحظات وممارسة الهوايات والمزيد من الوظائف الأخرى. وتم توظيف العديد من الابتكارات التي ترسي معايير جديدة من خلال سلسلة Galaxy S23 التي تمتاز بتصميمها المذهل، لتعكس تعزيز التزام الشركة إزاء الاستدامة بالاعتماد على مواد معاد تدويرها، وعلى نحو يفوق أي هاتف ذكي آخر من أجهزة جالكسي.

وقال تي إم روه، رئيس وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "إن قيمة التكنولوجيا الأكثر تأثيراً يمكن قياسها من خلال ما تتيحه للمستخدمين اليوم، إضافة إلى طرق مساهمتها لتحقيق مستقبل أفضل. وتحمل سلسلة Galaxy S23 بالكامل المعايير الجديدة لتجارب هاتف ذكي جدير بالثقة وبمواصفات ممتازة. ونحن في مهمة لإعادة تعريف الأداء المتميز من خلال الجمع بين الابتكارات القوية والدائمة والاستدامة ".





كاميرا سامسونج توفر عدد كبير من النقاط الرقمية وأدوات التحكم الإبداعية الشاملة في النهار والليل

تعمل سلسلة Galaxy S23 Ultra على تسهيل عمل المصورين ومساعدتهم على التقاط محتوى رائع. ويوفر نظام الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونج جالكسي تفاصيل استثنائية، لأنه مصمم خصيصاً لمختلف ظروف الإضاءة تقريباً. وتساعد إمكانات التصوير الليلي المحسّنة على تغيير أداء سلسلة Galaxy S من أجل تحسين الصور ومقاطع الفيديو في مجموعة واسعة من الظروف المحيطة. وسواء كان الهدف تصوير أغنية مفضلة في حفل موسيقي، أو التقاط صورة سيلفي في حوض مائي، أو التقاط صور لمجموعة من الأصدقاء على العشاء، يمكن للمستخدمين الحصول على صور ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً. ويتم تصحيح المشاكل المرئية التي تؤثر سلباً على الصور ذات الإضاءة المنخفضة بالاعتماد على خوارزمية جديدة لمعالجة إشارات الصور، وتكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاصيل ودرجة اللون.

وتم تعزيز هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد من سامسونج، بمجسّ من نوع 200MP Adaptive Pixel الجديد القادر على التقاط اللحظات المهمة بدقة متناهية. ويتم استخدام طريقة تجميع النقاط الرقمية لدعم المستويات المتعددة من المعالجة عالية الدقة في وقت واحد. وإدراكاً من سامسونج لأهمية كاميرات الصور الشخصية في طرق تواصلنا مع بعضنا في الوقت الحالي، توفر سلسلة Galaxy S23 خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، كما أنها أول كاميرا للصور الذاتية معززة بتقنية Super HDR، حيث ترتفع من 30 إطاراً إلى 60 إطاراً في الثانية الواحدة. ويعني ذلك الحصول على صور ومقاطع فيديو أمامية بمواصفات أفضل وبشكل ملحوظ.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون للتحكم الإبداعي والتقاط صور مخصصة، تقدم سلسلة Galaxy S23 مجموعة من الأدوات التي تضفي المزيد من التميز على أي تجربة تصوير. ويتيح تطبيق Expert RAW المتوفر حصرياً على أجهزة سامسونج جالكسي، إمكانية التقاط الصور التي تشبه عمل الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR وتحريرها بنسقي RAW و JPEG، من دون الحاجة إلى استخدام معدات الكاميرات الضخمة. ويمكن للمستخدمين تجربة فن الصور ذات التعريض الضوئي المتعدد أو التقاط رؤية واضحة لمجرة درب التبانة باستخدام إعدادات Astrophoto، والآن ، بعد تنزيله على Galaxy S23 ، يمكن الوصول إلى ميزات Expert RAW سواء كان ذلك داخل تطبيق Samsung Camera. وإضافة إلى ذلك، تم تعزيز سلسلة Galaxy Watch5 بإمكانات التكبير الجديدة في تطبيق Camera Controller لتمكين المستخدمين من التقاط صور بإطارات مثالية مباشرة من معاصمهم.

وتشمل التحسينات الإضافية في الكاميرا ما يلي:

•في الإضاءة المنخفضة أو في المواقف التي عادةً ما تؤدي إلى التقاط صور غير واضحة، تكون مقاطع الفيديو مستقرة مع مضاعفة زوايا المثبت البصري للصور (OIS) في جميع الاتجاهات من خلال Galaxy S23 Ultra .

•تبدو مقاطع الفيديو المسجلة بجودة سينمائية أعلى مع فيديو محسّن من فئة 8K، وبمعدل 30 إطاراً في الثانية بزاوية أوسع.

•يحلل الذكاء الاصطناعي المتقدم كل التفاصيل للمشهد داخل الإطار، وصولاً إلى ميزات الوجه الدقيقة مثل الشعر والعينين، ليعكس الخصائص الديناميكية للشخص بدقة متناهية.

•للحصول على تجربة فيديو محسّنة بشكل أكبر، توفر ميزة 360 Audio Recording الجديدة في Galaxy Buds2 Pro صوتاً متعدد الأبعاد.

وتم تطوير كاميرا سامسونج جالكسي الشهيرة في سلسلتي Galaxy S23+ و Galaxy S23، وتمت إزالة الغلاف المحيطي لتدشن بذلك عصراً جديداً من تصميم جالكسي الأساسي الذي يبرز مكانة هذه السلسلة.



الأداء المتميز يمهد الطريق لمستقبل الألعاب عبر الهاتف المحمول

إن الرغبة في تجاوز الحدود والتوصل إلى تصور مبتكر لما هو ممكن بالنسبة إلى مطوري المحتوى واللاعبين، تتطلب توظيف تقنيات تفوق التوقعات. عملت Samsung و Qualcomm معًا على تحسين تجربة سامسونج Galaxy من خلال "Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform الجديد تمامًا لـ Galaxy" ، وهو النظام الأساسي الأقوى والأكثر كفاءة على الإطلاق في جهاز سامسونج Galaxy وأسرع Snapdragon متوفر اليوم. وفي الوقت ذاته، في Galaxy S23 Ultra ، تعمل بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل كاميرا أكبر من Galaxy S22 Ultra دون زيادة حجم الجهاز.



وتعزز وحدة المعالجة المركزية المصممة حديثًا قدرات المعالجة لسلسلة Galaxy S23 بحوالي 30% مقارنة بسلسلة Galaxy S22. ويتطلب التقاط صور مذهلة في الإضاءة المنخفضة تريليونات من العمليات الحسابية في الثانية ، لذلك تم تحسين بنية NPU عالية الكفاءة من سامسونج Galaxy بنسبة 49% لتحقيق التوازن بين الأداء والقوة أثناء استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة. ومن بين تحسينات كبيرة على سلسلة Galaxy S23 هي وحدة معالجة الرسومات المحسّنة، والتي تعد أسرع بنسبة 41% تقريبًا مقارنة بسلسلة Galaxy 22 والمصممة خصيصًا لمستخدمي الطاقة.

وفي إطار الاستعدادات لمستقبل الواقعية الرقمية المطلقة، يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra مجهزاً لدعم تتبع الأشعة بصورة آنية عندما يتعلق الأمر بسياسة الألعاب المحمولة. وسيتمكن المستخدمون من رؤية عروض أكثر واقعية للمشاهد، وذلك بفضل التكنولوجيا التي يمكنها محاكاة وتتبع كل شعاع من الضوء. وتضمن غرفة التبريد بالبخار من سامسونج جالكسي التي أصبحت أكبر الآن في كافة طرازات سلسلة Galaxy S23، الاستمتاع في منافسات ماراثون الألعاب إلى أقصى حد ممكن.

وتوفر هذه القوة الهائلة الدعم لشاشة Galaxy S23 Ultra الواسعة البالغ قياسها 6.8 بوصة، مع وجود انحناء منخفض لإعطاء انطباع بإنشاء مساحة سطح أكبر وأكثر انبساطاً، ما يضمن في نهاية المطاف أفضل تجربة بصرية على الهاتف الذكي من سامسونج جالكسي. وهناك أيضاً ميزة الراحة المحسّنة الفريدة التي توفرها أجهزة سامسونج جالكسي للمستخدمين، بما في ذلك ضبط درجات الألوان ومستويات التباين للتقليل من إجهاد العين عند النظر إلى الشاشة ليلاً. ويتم ضبط وحدة تعزيز الرؤية الآن على ثلاثة مستويات من الإضاءة بدلاً من مستويين، وهذا يعني الحد من السطوع والوهج في ضوء النهار.



مصممة مع الأخذ في الحسبان كوكب الأرض

تسهم سلسلة Galaxy S23 في الارتقاء بمستوى التكنولوجيا المتميزة التي يمكنها إثراء حياة الناس والمساهمة في كوكب أكثر صحة. ومنذ إطلاق سلسلة Galaxy S22 ، زادت سامسونج من إستخدام المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy وذلك من ستة مكونات داخلية في Galaxy S22 Ultra إلى 12 مكونًا داخليًا وخارجيًا في Galaxy S23 Ultra. وتحتوي سلسلة Galaxy S23 أيضًا على مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها أكثر من أي هاتف ذكي آخر من Galaxy ، بما في ذلك الألمنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها جميعاً بعد الاستهلاك، حيث يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة، وبراميل المياه وعبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET).

وتعد سلسلة S الجديدة الأولى التي تقوم بضم الزجاج من نوع Corning® Gorilla® Glass Victus® 2، لتضفي متانة للاستخدام طويل الأمد، فضلاً عن تصميمها من المواد المعاد تدويرها بمتوسط 22%. ويأتي كل هاتف ذكي من Galaxy S23 في صندوق تغليف معاد تصميمه، ومصنع من ورق معاد تدويره بنسبة 100%.

وتبذل سامسونج مع سلسلة Galaxy S23 المزيد من الجهد لتقليل تأثيره على البيئة، وبدون التأثير سلباً على خصائص الجودة والمواصفات الجمالية. وحصلت السلسلة ذاتها على الاعتماد من برنامج UL ECOLOGO®، ويعني ذلك أن المنتج قد اعتمد نظراً لتدنّي تأثيره البيئي.

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين يرغبون في إطالة مدة استخدام أجهزتهم، سيكون بمقدورهم الحفاظ على التجربة المتميزة لسلسلة Galaxy S23 على مدار السنوات، نظراً لوجود أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. ولتحسين مدة الاستخدام لفترات أطول، يمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من برامج مثل Samsung Care+، وهي خدمة يستفاد منها في دعم للأضرار العرضية والإصلاحات والمزيد غيرها.



مواصفات الأمان والخصوصية سهلة الاستخدام لضمان تجربة شفافة من دون أي تنازل

تعد التجارب الآمنة والخاصة أساس سلسلة Galaxy S23. ويأتي كل هاتف ذكي مزوداً بحماية Samsung Knox الشاملة من سامسونج، والتي حصلت على شهادات اعتماد حكومية وصناعية أكثر من أي جهاز محمول أو منصة أو حل آخر في السوق. وتوفر لوحة معلومات الأمان والخصوصية على أجهزة سامسونج جالكسي للمستخدمين رؤية كاملة لمن يمكنه الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها. وبلمحة واحدة فقط، يكون من السهل عليهم معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية معرضة للخطر، لاستقبال طلبات بسيطة لتغيير الإعدادات للحصول على تجربة أكثر أماناً. ويمكن للمستخدمين أيضاً تحديد التطبيقات والبرامج التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها.

للحصول على طبقة إضافية من الأمان، يأتي دور معالج Knox Vault الذي تم تقديمه لأول مرة في سلسلة Galaxy S21، حيث يعمل على حماية المعلومات المهمة في سلسلة Galaxy S23 من خلال عزلها عن باقي الجهاز، بما في ذلك نظام التشغيل، لتوفير حماية إضافية ضد نقاط الضعف.



مستوى أعلى من الحرية والمرونة لأنماط الحياة المتصلة

يتمثل جوهر التجربة المتميزة لسلسلة سامسونج Galaxy S في الابتكار الاستثنائي الذي تمتاز به أجهزة Samsung Galaxy Ultra، لكن القوة والإمكانات الإبداعية لا تقف عند الهواتف الذكية. ومع إطلاق Galaxy Book3 Ultra الجديد كلياً، و Galaxy Tab S8 Ultra، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بالمنظومة فائقة التطور التي أدخلت أجهزة سامسونج جالكسي.

وفي كل واحد من طرازات سلسلة Galaxy S، تتمتع التجارب المتصلة بمزايا إضافية. وهناك خاصية التحكم المتعدد من سامسونج، والتي اتسع نطاقها لربط وظائف الفأرة ولوحة المفاتيح بين جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي من سامسونج جالكسي، وأصبحت تشمل Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23 للحصول على أقصى درجات المرونة بين الأجهزة. أما الإمكانية المحسّنة لاستخدام النص فتسمح بنسخه ولصقه، بما في ذلك عناوين URL من جهاز إلى آخر لمتابعة النشاط على جهاز آخر. وأصبح تطبيق Google Meet مقترناً ببرنامج Samsung Notes في هاتف Galaxy S23 Ultra، كما يضمن قلم S Pen إكساب مكالمات الفيديو طابعاً مشتركاً أكثر. ومن خلال المشاركة المباشرة من Google Meet، يمكن للمشاركين تحرير أي مستند في نفس الوقت من كل واحد من أجهزة Android التي يستخدمونها، بدلاً من عرض شاشة مشتركة.



التوفر

تأتي سلسلة Galaxy S23 بأربعة ألوان غير لامعة وتكون مستوحاة من الطبيعة: الأسود الفانتوم ولون الكريما والأخضر واللافندر.

وستطلق سامسونج حملة الطلب المسبق في كل من السوق الأردنية والعراقية، وذلك ابتداءً من الثاني وحتى الثالث والعشرين من شهر شباط الحالي.

وبدءاً من 24 شباط 2023، ستتوفر هواتف Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23 على نطاق عالمي واسع بما في ذلك السوق الأردنية والعراقية لدى شركات الاتصالات وتجار التجزئة وعلى موقع Samsung.com.

ولللمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S23، يرجى زيارة: www.samsungmobilepress.com أو news.samsung.com/global أو www.samsung.com/global/galaxy.



حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة



تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena





Galaxy S23 Ultra

الشاشة 6.8-inch QHD+ Edge*

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

Vision booster

Enhanced comfort

*يتم قياس مساحة المشاهدة الفعلية قطريًا بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

الأبعاد والوزن78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g

الكاميرا 12MP Ultra-Wide Camera

•F2.2, FOV 120˚



200 MP Wide Camera

•F1.7, FOV 85˚



10MP Telephoto Camera

•3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚



10MP Telephoto Camera

•10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚



12MP Front Camera

•F2.2, FOV 80˚

*تتضمن ميزة التكبير 100X التقريب بصري بعشرة أضعاف والتقريب الرقمي بمقدار مماثل مع تقنية AI Super Resolution.

قد يؤدي التكبير بمقدار 10 أضعاف إلى تدهور جودة الصورة.

معالج APمنصةSnapdragon® 8 Gen 2 للأجهزة المحمولة من جالكسي

الذاكرة 12GB + 1TB

12 + 512GB

12 + 256GB

8 + 256GB

* تخضع سعة التخزين المتاحة للبرامج المحملة مسبقًا.

* قد يختلف خيار الذاكرة حسب السوق.

البطارية 5,000mAh

*تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. ويمكن تعريف القيمة النموذجية على أنها متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطاريات التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 4855 مللي أمبير في الساعة، وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

الشحن* الشحن السلكي*: شحن يصل إلى 65% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول طاقة من فئة 45 واط ** وكابل 5 أمبير بمعيار USB-C ***

شحن لاسلكي سريع 2.0 ****

خاصية PowerShare اللاسلكية *****



* شحن سلكي متوافق مع معياري QC2.0 و AFC.

** يُباع محول الطاقة 45 واط بشكل منفصل، ويجب استخدام أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط.

*** نتائج الاختبارات المعملية الداخلية من سامسونج، والتي تم إجراؤها باستخدام مهايئ السفر بقوة 45 واط المتصل بإصدار جديد مُسبق من Galaxy S23 Ultra، بينما احتفظ الجهاز بنسبة 0% من الطاقة المتبقية، مع إيقاف تشغيل جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى.

**** الشحن اللاسلكي متوافق مع معيار WPC.

*****يقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي من نوع Qi، مثل Galaxy S23 Ultra و S23+ و S23 و Z Fold 4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G وسلسلة S21 ، و Z Fold2، وسلسلة Note20 ، وسلسلة S20 ، وأجهزة Z Flip ، و Note10 ، و Note10 + ، و S10e ، وS10 ، وS10 + ، Fold ، و S9 ، و S9 + ، و S8 ، و S8 + ، و S8 Active ، وS7 ، و S7 edge ، و S7 Active ، إضافة إلى كل من S6 ، وS6 edge ، و S6 Active و S6 edge + و Note9 و Note8 و Note FE و Note5. ويكون متوفراً فقط مع بعض أجهزة سامسونج جالكسي القابلة للارتداء، مثل Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch5 و Watch 5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. وإذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، فقد لا تعمل خاصية PowerShare اللاسلكية. وقد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية والأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء. وفي أثناء PowerShare، قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، ويتوقف ذلك على بيئة الشبكة الخاصة بك.

نظام التشغيل Android 13

One UI 5.1

الشبكة والربط

5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3

*يتطلب اتصالاً مثاليًا بشبكة من الجيل الخامس، ومتوفر في أسواق محددة. ويجب التحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مدى التوفر والتفاصيل. وقد تختلف سرعات التنزيل والبث بناءً على مزود المحتوى واتصال الخادم وعوامل أخرى.

** يختلف مدى توفر طراز LTE باختلاف السوق وشركة الاتصالات. وقد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

***قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. ويتطلب اتصالاً مثاليًا، وسيتطلب جهاز توجيه من فئة Wi-Fi 6E.

الأمن Samsung Knox, Samsung Knox Vault

مقاومة الماءIP68

* تصنيف IP68: أجريت في ظروف الاختبار المصنع. مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ومحمي من الغبار والأوساخ والرمل. ويجب شطف المواد المتبقية مع التجفيف بعد البلل. ولا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو في حمام السباحة. مقاومة جهازك للماء والغبار ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت.



Galaxy S23 و Galaxy S23+

Galaxy S23Galaxy S23+

الشاشة6.1-inch FHD+*

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120Hz refresh rate (48~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

Vision booster

Enhanced comfort 6.6-inch FHD+*

Dynamic AMOLED 2X Display

Super Smooth 120Hz refresh rate (48~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

Vision booster

Enhanced comfort

*يبلغ مقاس شاشة Galaxy S23 قطريًا 6.1 بوصة في شكل مستطيل كامل و 5.9 بوصة مع احتساب الزوايا الدائرية، ويصل حجم شاشة Galaxy S23 + إلى 6.6 بوصة في المستطيل الكامل، و 6.4 بوصة مع احتساب الزوايا الدائرية، بينما تكون مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

الأبعاد والوزن70.9 x 146.3 x 7.6mm, 168g76.2 x 157.8 x 7.6mm, 196g

الكاميرا 12MP Ultra-Wide Camera

•F2.2, FOV 120˚



50 MP Wide Camera

•F1.8, FOV 85˚



10MP Telephoto Camera

•3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚



12MP Front Camera

•F2.2, FOV 80˚

معالج APمنصةSnapdragon® 8 Gen 2 للأجهزة المحمولة من جالكسي

الذاكرة 8 + 512GB

8 + 256GB

8 + 128GB8 + 512GB

8 + 256GB

* تخضع سعة التخزين المتاحة للبرامج المحملة مسبقًا.

البطارية 3,900mAh 4,700mAh

*تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. ويمكن تعريف القيمة النموذجية على أنها متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطاريات التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 3.785 مللي أمبير في الساعة لجهاز Galaxy S23 ، و 4.563 مللي أمبير لجهاز S23+. وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

الشحن الشحن السلكي*: شحن يصل إلى 50% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول 25 واط ** وكابل 3 أمبير USB-C ***

شحن لاسلكي سريع 2.0 ****

خاصية PowerShare اللاسلكية *****الشحن السلكي*: شحن يصل إلى 65% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول 45 واط ** وكابل 5 أمبير USB-C ***

شحن لاسلكي سريع 2.0 ****

خاصية PowerShare اللاسلكية *****

* شحن سلكي متوافق مع معياري QC2.0 و AFC.

** يُباع محول الطاقة وكابل البيانات بشكل منفصل. ويوصى باستخدام مهايئ الطاقة الأصلي وكابل البيانات من سامسونج بقدرة 45 واط لهاتف + Galaxy S23 ومحول الطاقة الأصلي من سامسونج بقوة 25 واط وكابل البيانات الموصى بهما لجهاز Galaxy S23.

*** نتائج الاختبارات المعملية الداخلية من سامسونج، والتي تم إجراؤها باستخدام مهايئ السفر بقوة 45 واط المتصل بإصدار جديد مُسبق من Galaxy S23 Ultra، بينما احتفظ الجهاز بنسبة 0% من الطاقة المتبقية، مع إيقاف تشغيل جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى.

**** الشحن اللاسلكي متوافق مع معيار WPC.

*****يقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي من نوع Qi، مثل Galaxy S23 Ultra و S23+ و S23 و Z Fold 4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G وسلسلة S21 ، و Z Fold2، وسلسلة Note20 ، وسلسلة S20 ، وأجهزة Z Flip ، و Note10 ، و Note10 + ، و S10e ، وS10 ، وS10 + ، Fold ، و S9 ، و S9 + ، و S8 ، و S8 + ، و S8 Active ، وS7 ، و S7 edge ، و S7 Active ، إضافة إلى كل من S6 ، وS6 edge ، و S6 Active و S6 edge + و Note9 و Note8 و Note FE و Note5. ويكون متوفراً فقط مع بعض أجهزة سامسونج جالكسي القابلة للارتداء، مثل Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch5 و Watch 5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. وإذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، فقد لا تعمل خاصية PowerShare اللاسلكية. وقد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية والأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء. وفي أثناء PowerShare، قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، ويتوقف ذلك على بيئة الشبكة الخاصة بك.

نظام التشغيل Android 13

One UI 5.1

الشبكة والربط

5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3

*تكون خدمات الجيل الخامس مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة من الجيل نفسه، كما تتطلب اتصالاً مثاليًا من الجيل الخامس. وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

** يختلف مدى توفر طراز LTE باختلاف السوق وشركة الاتصالات.

*** قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. ويتطلب الاتصال الأمثل جهاز توجيه من معيار Wi-Fi 6E.

الأمن Samsung Knox, Samsung Knox Vault

مقاومة الماءIP68

* تصنيف IP68: أجريت في ظروف الاختبار المصنع . مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ومحمي من الغبار والأوساخ والرمل. ويجب شطف المواد المتبقية مع التجفيف بعد البلل. ولا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو في حمام السباحة. مقاومة جهازك للماء والغبار ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت.