سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى انضمام طائرتين حديثتين من طراز امبراير لأسطول الملكية الأردنية

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين الخميس انضمام أول طائرتين حديثتين من طراز امبراير E195-E2 إلى أسطول شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من أصل 8 طائرات ستعمل جميعها لخدمة الخطوط متوسطة وقصيرة المدى.

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واستمع سمو الأمير فيصل بن الحسين لدى اطلاعه على الطائرة الجديدة إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي حول هذا النوع من الطائرات الذي يخدم نقاط رئيسية حيوية على شبكة الملكية الأردنية وتحويل عمان الى محطة رئيسية في المنطقة وزيادة وتيرة وعدد الرحلات اليومية مستخدمة الشركة هذا النوع من الطائرات ذات اقتصاديات التشغيل العالية.



واستعرض المجالي خطة نمو الأسطول وقال ان الملكية الأردنية وفي عامها الـ 60 تدخل مرحلة جديدة من التطور والحداثة وهي ماضية بترجمة خطتها على أرض الواقع، حيث سيتتابع ادخال الطائرات الجديدة للوصول الى 41 طائرة خلال الأعوام القادمة امبراير E2 من النوعين 195، 190، وطائرات من طراز ايرباص A320neo لخدمة الخطوط متوسطة المدى و طائرات من طراز بوينع دريملاينر 787-9 للوجهات البعيدة، كما ستعمل على تعزيز شبكتها الجوية وتدشين مدن حيوية لتصل الى 60 وجهة حول العالم، وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة والعودة الى تحقيق ارباح معقولة في ظل التحديات الحالية.





وأكد المجالي أن دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية أدت إلى الاستمرار باعتماد نفس أنواع الطائرات العاملة حالياً في الأسطول، حيثُ كان الخيار الأمثل من الناحية المالية وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية؛ كونها تعمل ضمن أسطول الشركة، وذلك من حيث تدريب الطيارين، والمهندسين والفنيين، والدعم الفني واللوجيستي الواسع في المنطقة وفي كافة المطارات التي تشغل إليها الملكية الأردنية، وملاءمة هذه الطائرات مع المتطلبات التشغيلية للشركة لتحقيق الهدف في زيادة الرحلات المجدولة والإضافية لتلبية الطلب المستمر على السفر.



وأشار أن الملكية الأردنية قامت بتحديث الشعار الهوية البصرية Livery ليكون أكثر عصرية من دون تغيير العناصر الرئيسية لهويتنا المرئية والتي بفخر نعرضها على طائراتنا من الأردن الى مختلف بقاع العالم، حيثُ سيعمم التصميم الجديد تدريجيا على باقي طائرات الأسطول بتصميم وألوان أكثر حداثة للبدء بحقبة جديدة من الابداع والريادة في عالم الطيران.



وقال دأبت الملكية الأردنية على تسمية طائراتها بأسماء المدن الأردنية والذي يأتي في إطار رسالتها لترويج الأردن سياحيا وثقافيا وحضاريا في الخارج، حيث تحمل الطائرتين الجديدتين اسم مدينة رمثا ومعان.



وتٌعد طائرة E195-E2 من الطراز الحديث من الطائرات النفاثة ذات اقتصاديات التشغيل والصيانة منخفضة التكاليف والحجم المثالي لخدمة الرحلات قصيرة المدى، والتي تُمكن شركات الطيران من زيادة عدد الرحلات المجدولة واليومية، الأمر الذي سيوفر للمسافرين خيارات عديدة للسفر.



كما تتميز الطائرة بانها صديقة للبيئة وبخدماتها الفنية والتقنية فائقة الجودة من حيث التصميم، فضلاً عن توفير خدمات الإنترنت Wi-Fi خلال الرحلة، والذي سيتيح للركاب قضاء أوقات مريحة ومفيدة أثناء السفر على الرحلات، سيما رجال الأعمال والطلبة والسياح.









