سنيورة تفتتح معرضها الأول في الأردن

الوكيل الاخباري - تحت رعاية السيد طارق العقّاد رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية والمدير التنفيذي للشركة المهندس مجدي الشريف، افتتحت شركة سنيورة يوم السبت 4/12/2021 معرضها الاول للمنتجات في شارع الملك عبدالله الثاني(المدينة الطبية)، في حدث كبير تواجد فيه العديد من الشخصيات، الزبائن، والموظفين.

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هذا المعرض الذي تسعى من خلاله سنيورة تقديم جميع منتجاتها المبرّدة، المجمّدة، المعلبة، والمنتجات العديدة التي تلبّي حاجة المطاعمفي مكان واحد وفي بيئة عصرية متطوّرة وبخدمة فائقة.



تسعى شركة سنيورة التي مضى على وجودها أكثر من 100 عام تسعى باستمرار للبقاء على تواصل بشكل أقرب مع زبائنها ومواكبة حاجات ومتطلبات مستهلكيها، لتبقى الشركة الرائدة في مجال تصنيع اللحوم على مستوى الوطن العربي.