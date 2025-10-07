فيديو.. غزو مرعب لأسراب الخنافس في بريطانيا

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أسرابا من الخنافس "تغزو" منازل البريطانيين.
وكتبت إحدى المتضررات: "هل تعرض أحدكم لغزو الخنافس اليوم؟"، وقال آخر: "الخنافس غطت غرفة المعيشة والنوم بأكملها. إنها منتشرة على النوافذ. لقد شعرت بالرعب".
وعلقت مستخدمة أخرى قائلة: "منزلي يعج بالخنافس".
وفي تعليقه على هذا الاجتياح، أوضح البروفيسور تيم كولسون عالم الأحياء في جامعة أوكسفورد ، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذه الحشرات تبحث عن مكان للاختباء تحضيرا لفصل الشتاء المقبل".
وأشار كولسون إلى أن هذه الحشرات تدخل في سبات طوال فصل الشتاء، وعند اقترابه تبحث عن أماكن آمنة مثل المنازل وتحت الأشجار، أو بين أكوام الأوراق.
وشارك عشرات البريطانيين مقاطع لـ"غزو" الخنافس، مع إرفاقها بتساؤلات حول إمكانية نقل هذه الحشرات للأمراض.
وأوضح المسؤول عن قسم الخنافس بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن ماكس باركلي، أن هذه الحشرات "يمكن أن تحمل بعض أنواع الفطريات، لكنها لا تعدي البشر".
وأكد خبراء أن أسراب هذه الحشرات لا تشكل أي خطر، داعين إلى "الحرص على حمايتها، لكونها جزءا أساسيا في النظم البيئية".
Anyone else suffering from a Plague of ladybirds 🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞Thousands flying everywhere in West Norfolk 🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞 pic.twitter.com/oAkAIwXjVh— Russell ChalkStreamsInCrisis 🦇🦎🦇🦎 (@RussellB1ggs) October 6, 2025
سكاي نيوز
