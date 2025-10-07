الأربعاء 2025-10-08 12:04 ص
 

فيديو.. غزو مرعب لأسراب الخنافس في بريطانيا

تبحث الخنافس عن مكان للاختباء تحضيرا لفصل الشتاء
تبحث الخنافس عن مكان للاختباء تحضيرا لفصل الشتاء
 
الثلاثاء، 07-10-2025 10:54 م
الوكيل الإخباري- اجتاحت أسراب من الخنافس العديد من المناطق السكنية في بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار حالة من الرعب بين السكان.اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أسرابا من الخنافس "تغزو" منازل البريطانيين.

وكتبت إحدى المتضررات: "هل تعرض أحدكم لغزو الخنافس اليوم؟"، وقال آخر: "الخنافس غطت غرفة المعيشة والنوم بأكملها. إنها منتشرة على النوافذ. لقد شعرت بالرعب".

وعلقت مستخدمة أخرى قائلة: "منزلي يعج بالخنافس".

وفي تعليقه على هذا الاجتياح، أوضح البروفيسور تيم كولسون عالم الأحياء في جامعة أوكسفورد ، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذه الحشرات تبحث عن مكان للاختباء تحضيرا لفصل الشتاء المقبل".

وأشار كولسون إلى أن هذه الحشرات تدخل في سبات طوال فصل الشتاء، وعند اقترابه تبحث عن أماكن آمنة مثل المنازل وتحت الأشجار، أو بين أكوام الأوراق.

وشارك عشرات البريطانيين مقاطع لـ"غزو" الخنافس، مع إرفاقها بتساؤلات حول إمكانية نقل هذه الحشرات للأمراض.

وأوضح المسؤول عن قسم الخنافس بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن ماكس باركلي، أن هذه الحشرات "يمكن أن تحمل بعض أنواع الفطريات، لكنها لا تعدي البشر".

وأكد خبراء أن أسراب هذه الحشرات لا تشكل أي خطر، داعين إلى "الحرص على حمايتها، لكونها جزءا أساسيا في النظم البيئية".



سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ب

أخبار محلية تنفيذ فعاليات شبابية لتنمية المهارات وتفعيل المشاركة المجتمعية

12 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل غاراته على القطاع

فلسطين 12 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل غاراته على القطاع

ا

عربي ودولي ترامب يعلن الحرب على الديمقراطيين

طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة شمال المملكة ليلًا

الطقس طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة على هذه المناطق

نتنياهو: نعيش أياما حاسمة ومصيرية

عربي ودولي نتنياهو: نعيش أياما حاسمة ومصيرية

ل

عربي ودولي بوتين يتحدث عن تطوير أسلحة روسية حديثة جدا بوتيرة متسارعة



 
 





الأكثر مشاهدة