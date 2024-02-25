الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية تجاه الاستعمار لا ترتقي لمستوى مخاطره

الشريدة: تأخر بإنجاز 19 أولوية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الأحد، 25-02-2024 11:55 ص

سهلناها عليك ... بدون بطاقة أبشر استخدم رمز QR الخاص بك لتجميع نقاط أبشر

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الوكيل الاخباري - ضمن إستراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بمواكبة التطور وكل ما هو جديد و إستخدام التقنيات الحديثة ، أصبح الآن بإمكانك وبكل سهولة عمل مسح لرمز QR الخاص بك وتجميع نقاط أبشر عوضاً عن استخدام بطاقة أبشر عند تعبئة الوقود في محطات المناصير ، كل ما عليك تحميل تطبيق محطات المناصير على هاتفك الذكي و الولوج الى حسابك وتقديم QR كود قبل التعبئة لمشغل المضخة بمحطات المناصير ليتم جمًع نقاط أبشر بالاضافة الى متابعة كل ما يتعلق بحسابك على التطبيق.
 
يذكر أن "أبشر" هو أول برنامج مكافآت للمحروقات في الأردن  بحيث يتم مكافآة العملاء بالهدايا والعروض الخاصة نظير مشترياتهم من المحروقات داخل محطات المناصير.

استخدام  رمز QR الآن .. وجمًع نقاط أبشر عند تعبئة الوقود
حمًل تطبيق محطات المناصير .. شريكك في ترحالك
المناصير رواد الطاقة.

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