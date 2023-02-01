شراكة إستراتيجية بين مجموعة المناصير وشركة Natural Green ستُحدث ثورة في عالم الزراعة

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قامت مجموعة المناصير الأردنية وشركة Natural Green السويسرية بعمل شراكة إستراتيجية في مجال الأسمدة المشتقة من عناصر طبيعية، ستقوم الشركتان معا بإحداث تحول كبير في قطاع الزراعة بشكل كامل، من أجل استرداد صحة الأراضي الزراعية، وإيجاد حلول للمشاكل التي تنجم عن استخدام المواد الكيماوية المركزة والتي تُلحق الضرر في النِظام البيئي.وتعتبر Natural Green، شركة تُقدم خدمات لتغيّر القواعد الزراعية المُتَبعة حيث تقوم بتصنيع الأسمدة المعدنية، ومقويات النباتات، ومضافات التربة من المواد الخام الطبيعية، لتحقيق أفضل النتائج في مجال إنتاج المحاصيل.تَعمل الشركة تحت شِعار " الطبيعة تُساعد الطبيعة "، ولدى الشركة خبرة واسعة تمتد لأكثر من ثمانية عَشر عاماً. طّورت خلالها نهجًا علميًا فريدًا في صياغة وإنتاج الأسمدة والمكملات المعدنية (الطبيعية) بتركيبة لا فريدة في السوق العالمي.تتمحور المبادئ الرئيسية للشركة بشكل أساسي حول المسؤولية البيئية والتحسين المستمر للمنتج، مما يسمح لها ببناء بيئة صحية للنباتات ذات مواد طبيعية تعود على الطبيعة بزيادة صحة وجودة جميع المحاصيل التي يقوم المزارعون بزرعها. بالإضافة إلى ذلك، لا تنحصر الشركة على إنتاج وبيع الأسمدة الطبيعية فحسب، بل تقدم أيضًا إرشادات مُستمرة لعملائها من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة.وتساهم هذا الشراكة بين الشركتين على اتخاذ خطوات كبيرة تستعد لها في السوق الزراعي. تعتمد فيها عملية الإنتاج على تقنية فريدة من نوعها تعتمد على تنشيط المعادن، والتي تقوي النباتات بينما تكون مستدامة بيئيًا، نظرًا لأن منتجاتها لا تحتوي على مواد كيميائية أو مواد أخرى ضارة بالبيئة.إن الجمع بين هذه التكنولوجيا وإمكانية الوصول الواسع إلى المعادن التي توفرها مجموعة المناصير يسمح بإنتاج أسمدة طبيعية ذات تكلفة تنافسية وهو ما يساهم بزيادة أرباح المزارعين من خلال تقليل نفقاتهم الزراعية، مع زيادة إنتاجهم وجودة محاصيلهم، ومعالجة الأراضي الزراعية وتعزيز مُقاومة النباتات الطبيعية للأمراض.سيكون لهذا التعاون تأثير كبير على البيئة. "ويساعد في التخفيف من التهديد العالمي المتمثل في نقص الغذاء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير مقارنة بالأسمدة الكيماوية الكلاسيكية NPK".ضمن هذا السياق صرّح فيكتور سوكاو \ كبير المسؤولين العلميين بأنه "ستكون بصمة ثاني أكسيد الكربون في إنتاج وتطبيق منتجاتها القائمة على المعادن صفرًا تقريبًا، في حين أن الأسمدة الكيماوية NPK لها تأثير حاد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يصل إلى ١٠ كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوجرام من الأسمدة التي يتم استخدامها".يشار إلى أن مجموعة المناصير تعمل على إنشاء شبكة لتوزيع واختبار منتجات جديدة، فيما تقوم شركة Natural Green على تطوير أنواع جديدة من الأسمدة الطبيعية منخفضة الامتصاص تعتمد بشكل رئيسي على المعادن الطبيعية، كما تطمح Natural Green بالوقت القريب إلى تقديم إضافات علفية ومكملات غذائية للحيوانات.وتقوم الشراكة الجديدة على استغلال وتوظيف الطاقة الإنتاجية في مجمع المناصير الصناعي - القطرانة حيث ستقوم بالعمل على إنتاج أسمدة لــــــ(10) مليون هكتار بطاقة أولية تبلغ (500) ألف طن من معززات التربة و(20) الف طن من أسمدة الرش الورقي. ويتمحور طموح هذه الشراكة بتبوء مركز ريادي عالمي في مجال الأسمدة الصديقة للبيئة والتي ستحقق فائدة كبيرة للأجيال القادمة.المزارعون في جميع أنحاء العالم سيتمكنون من الحصول على هذه الأسمدة التي تعد من الحاجات الرئيسية لتحقيق النمو الزراعي والتنمية، ستوفر هذه الشراكة لمجموعة المناصير و Natural Green، والتي تعمل تحت اسم المناصير ناتشورال جرين (MNG)، فرصة لجميع المزارعين للحصول على محاصيل عالية الجودة، بكمية أكبر وبكلفة أقل دون أي تأثير ضار على التربة ، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى انتاج أهم المحاصيل بهدف حماية الطبيعة.