شركة البوتاس العربية تحقق أرباحًا صافية بقيمة 184 مليون دينار في عام 2024 وتواصل مسيرة النمو والتطور

02:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720595 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيقها أرباحا صافية موحدة لعام 2024 بلغت 184 مليون دينار بعد خصم ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي إذ تمكنت الشركة من تحقيق صافي إيرادات مبيعات موحدة في العام الماضي بلغت 651 مليون دينار مدفوعة بالسياسات التسويقية المرنة والدخول إلى أسواق عالمية جديدة فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة لذات الفترة 253 مليون دينار اضافة اعلان





وفي تعليقه على البيانات المالية للشركة أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب أن النتائج المتحققة تعكس قوة ومتانة الشركة ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني إذ بلغ إجمالي العملات الأجنبية التي رفدتها البوتاس العربية للنظام المصرفي في المملكة في العام الماضي قرابة 1.3 مليار دولار



وأوضح المهندس أبو هديب أن العام الماضي شهد العديد من المحطات المضيئة في مسيرة الشركة وعلى رأسها زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لمقر الشركة في غور الصافي يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حيث افتتح جلالته مشاريع جديدة للشركة بكلفة إجمالية قاربت 450 مليون دولار تشمل محطة الضخ الرئيسية ومصنع البوتاس الحبيبي والمرحلة الأولى من التوسع الشرقي ومركز العمليات والخدمات اللوجستية كما شهد جلالته إطلاق استراتيجية الشركة للنمو في قطاعي الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام 2024 – 2034 والتي تتواءم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كمصدر رئيسي للأسمدة والكيماويات



وأشار المهندس أبو هديب إلى لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني لمسؤولي الشركة في الديوان الملكي الهاشمي حيث وجه جلالته الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في قطاعي المياه والطاقة بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية مشيدا بجهود الشركة في استقطاب الكفاءات وتعزيز الحوكمة وتطوير منتجات وأسواق جديدة



وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الشركة واصلت دورها المجتمعي المسؤول من خلال دعم قطاعات التعليم والصحة والمياه والبيئة والنشاطات الثقافية والاجتماعية وذلك تحقيقا لرؤيتها في إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات التي تعمل بها وفي كافة محافظات المملكة



وأعرب المهندس أبو هديب عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه الحكومة الأردنية بمختلف وزاراتها ومؤسساتها لشركة البوتاس العربية والذي كان له دور محوري في تحقيق هذه الإنجازات مؤكدا أن هذا الدعم الذي يتجلى في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار قد أسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق العالمية وتنفيذ مشاريعها التوسعية الطموحة والسير بخطى ثابتة نحو النمو المستدام



من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن البوتاس العربية تمكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم التحديات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على سوق الأسمدة من حيث الضغوطات السعرية السلبية والتحديات اللوجستية مبينا أن الشركة استطاعت تجاوز هذه التحديات بفضل الإدارة المحكمة في التخطيط إضافة إلى السياسات التسويقية التي ركزت على تنويع الأسواق مشيرا إلى أن كميات البوتاس التي تم إنتاجها في عام 2024 بلغت نحو 2.84 مليون طن وبارتفاع قدره 60 ألف طن عن العام الذي سبقه



وأوضح الدكتور النسور أن الشركة استمرت في تطبيق استراتيجيات خفض كلف الإنتاج حيث تمكنت من تقليل متوسط تكلفة إنتاج الطن الواحد من البوتاس بنسبة 5 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية واتباع نموذج عملياتي مرن



ولفت الدكتور النسور إلى أن حصة البوتاس العربية من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة تجاوزت أكثر من 50 مليون دينار مشيرا إلى أن البوتاس العربية وقعت اتفاقية مع شركة ألبامارل الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك بقيمة 813 مليون دولار يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة برومين الأردن من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لغايات التوسع



وبين الدكتور النسور أن البوتاس العربية واصلت تطوير منتجاتها حيث أضافت أصنافا جديدة من مادة البوتاس مما ساعدها على توسيع حصتها السوقية ودخول أسواق جديدة لا سيما السوقين البرازيلي والأوروبي مشيرا إلى أن المشروعات التوسعية التي تعتزم شركة البوتاس العربية تنفيذها ستمكنها من توسيع قاعدة عملائها ودخول أسواق جديدة فضلا عن تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الحالية لافتا إلى أن الإنجازات التي حققتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية كان لها الأثر الواضح في تمتين دعائمها وترسيخ مكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي



وأثنى الدكتور النسور على الجهود الاستثنائية التي بذلها موظفو الشركة خلال العام الماضي مؤكدا أن تفانيهم والتزامهم كانا الركيزة الأساسية وراء الإنجازات التي حققتها الشركة مشيدا بروح التعاون والمثابرة التي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة وتحقيق نتائج متميزة تعكس رؤيتها الطموحة للنمو والاستدامة



واختتم الدكتور النسور حديثه بالتأكيد على أن شركة البوتاس العربية حققت قفزات نوعية نحو آفاق مستقبلية واعدة وأرست دعائم متينة للانطلاق بثقة نحو العقد القادم وما بعده لمواصلة مسيرة الريادة والتميز



