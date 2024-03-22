شركة البوتاس العربية تُصدر أكبر شحنة بوتاس حبيبي أحمر في تاريخها

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البوتاس العربية اليوم عن قيامها بتصدير أكبر شحنة بوتاس حبيبي أحمر في تاريخها، حيث تم تحميل الباخرة (MV “Westport Eagle”) بكمية (56800) طن إلى البرازيل.

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ويأتي تصدير هذه الشحنة، بالتزامن مع بدء عمليات الإنتاج التجريبية في مصنع البوتاس الحُبيبي الجديد الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي قريباً، والذي سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس الحُبيبي من (500) ألف طن إلى (1.2) مليون طن سنوياً.



وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة التي تُعدّ ثمرةً لجهود الشركة الدؤوبة في التوسع والنمو من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير منتجات وأصناف جديدة وفتح أسواق غير تقليدية، مؤكداً أن" البوتاس العربية" تسير بخطوات ثابتة ومدروسة لتوسيع نطاق وصول منتجاتها المتنوعة وذات الجودة العالية إلى مختلف الأسواق العالمية، تطبيقاً لاستراتيجياتها الرامية للنمو وتعظيم العوائد من خلال تنويع المنتجات والتموضع في الأسواق ذوات العوائد السعرية المرتفعة.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن مصنع البوتاس الحبيبي الجديد يُعد نقلة نوعية في مسيرة شركة البوتاس العربية، حيث سيُتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي، مؤكداً أن الشركة ستواصل سعيها لتعزيز مكانتها الرائدة في إنتاج وتصدير البوتاس في العالم.



وبين المهندس أبو هديب، أن دخول صادرات شركة البوتاس العربية إلى السوق البرازيلي قد زاد من حجم الصادرات الأردنية وكان له الأثر الإيجابي على الميزان التجاري، لافتاً إلى أن الشركة ملتزمة بتعزيز إمدادات الأسواق العالمية من مادة البوتاس باعتبارها عنصراً أساسياً في ضمان توفر الحبوب والمنتجات الزراعية للمستخدمين النهائيين والزبائن، وبما يعزز من الأمن الغذائي العالمي، خاصةً في ظل التحديات الجيوسياسية التي يواجهها العالم.



من جانبه من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور ، أن البوتاس الحبيبي الأحمر ساعد الشركة في الدخول لأسواق رئيسة جديدة أبرزها؛ السوق البرازيلي الذي يستهلك أكثر من (12) مليون طن سنوياً، والذي يعتبر سوقاً هاماً ضمن الأسواق العالمية المستهلكة لمادة البوتاس مدعوماً بصناعات زراعية لها دور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف الدكتور النسور، أن البوتاس الحبيبي الأحمر يتم تصديره إلى أسواق استراتيجية أخرى، مثل السوق الأمريكي، والأسترالي، وأسواق تايلند، وفيتنام، لافتاً إلى أن استهلاك البوتاس الحبيبي الأحمر يشكل أكثر من (35%) من مجموع استهلاك البوتاس في العالم.



وأشار الدكتور النسور، إلى أن الأسواق التقليدية التي تواجدت بها شركة البوتاس العربية خلال العقود السابقة تشهد حالياً منافسة سعرية شديدة نظراً للتغير الذي طرأ على المسارات الخاصة بتجارة البوتاس العالمية في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأسود والعقوبات على دول وشركات رئيسة منتجة للبوتاس.



وأوضح الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية أنتجت وباعت في العام 2023 أصنافاً جديدة من مادة البوتاس بتراكيب كيميائية وفيزيائية خاصة لتلبية احتياجات الزبائن في الأسواق الجديدة وتوسيع قاعدة عملاء الشركة، مشيراً إلى أن الشركة استحدثت أيضاً حلولاً لوجستية جديدة شملت استخدام موانىء رئيسة في أوروبا لنقل صادرات البوتاس إلى موانىء أخرى؛ واستخدام هذه الموانىء كمراكز للتوزيع ،مما أسهم في الوصول إلى عدد أكبر من الزبائن.



تجدر الإشارة، إلى أن شركة البوتاس العربية افتتحت في شهر شباط من العام 2023 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة ساو باولو في البرازيل بهدف زيادة مبيعاتها من البوتاس الحبيبي الأحمر لهذا السوق المهم الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في المستقبل، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات الشركة إلى البرازيل خلال العام 2024 إلى حوالي (450) ألف طن مقارنةً بأقل من (50) ألف طن قبل عام 2020.

وتعتبر البرازيل من أكبر الدول المستهلكة للأسمدة في العالم، كما تعتبر أكبر مستورد لسماد البوتاسيوم في العالم حيث تستهلك حوالي 17% من الانتاج العالمي لهذه المادة.







