شركة القدس تنظم يوماً طبياً لموظفيها وعائلاتهم بالتعاون مع شركة نات هيلث

شهدت الفعالية حضور السيد عماد مرار، الرئيس التنفيذي لشركة القدس، والسيد إياد العطاري، مدير عام شركة نات هيلث، اللذين أكّدا أهمية هذه المبادرة في تحسين مستوى الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، وتعزيز بيئة عمل صحية داعمة تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي.
وفي إطار هذا اليوم الطبي، شارك في اليوم الطبي عدد من الجهات الطبية البارزة، من بينها، مركز اختيارك للسمعيات، مراكز نيوتري سنتر للتغذية، مركز ميدكور الطبي، صيدلية حكايا، مركز فيزيوكير للعلاج الطبيعي، مستودع جوسوي، مركز إشراق للعيون، وشارك أيضًا كل من الدكتور وائل عطية (أخصائي أنف وأذن وحنجرة)، والدكتور أحمد خليل (طبيب اسنان)، والدكتور ساهر الدبة (اخصائي عظام). حيث قدموا فحوصات واستشارات طبية شاملة للموظفين وعائلاتهم.
كما دعت نات هيلث الموظفين إلى تحميل تطبيق “نات هيلث ماستر” للاستفادة من الخدمات الطبية الرقمية بسهولة، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية مجانية تعزيزًا للروابط الأسرية.
تهدف القدس للتأمين من خلال هذه الفعالية إلى التأكيد على أهمية الرعاية الصحية كأحد أولوياتها، والعمل على تقديم بيئة عمل صحية تحفز الموظفين على الاهتمام بصحتهم. كما تعتبر هذه الفعالية جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز صحة الموظفين وعائلاتهم، وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتاحة، بما يضمن حياة صحية وآمنة لجميع أفراد العائلة.
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