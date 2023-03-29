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الأربعاء، 29-03-2023 03:26 م

شركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل الوحيد لسيارات BYD في الأردن تطلق عروض شهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات BYD في الأردن، وهي إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب، عن إطلاق لعروضها المميزة لشهر رمضان المبارك والحصرية لعملائها على خدمات البيع.
 شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، هي الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات BYD في الأردن، حيث عملت على جلب سيارات BYD التي تتميز بالتكنلوجيا الرائعة الى السوق الأردني، مع تقديمها لعملائها لضمان مصنعي يصل الى 8 سنوات، بالإضافة الى توفيرها لمراكز صيانة مجهزة بأحدث الاجهزة ومهندسين صيانة مؤهلين للعمل على سيارات BYD الحديثة المقدمة من الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات BYD في الأردن.

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وبالنسبة لعرض شهر رمضان المبارك على المبيعات، فيسري عند كل عملية شراء لسيارات BYD من طرازات Dolphin وATTO3 وTANG حيث سيحصل العملاء على كفالة مصنعية لمدة 8 سنوات أو 150,000 كم على البطارية ونظام الكهرباء، بالإضافة الى 8 سنوات صيانة مجّانية شاملة القطع والأجور وخدمة نانو سيراميك مجانية، بالإضافة للتأمين الشامل لمدة عام كامل من تاريخ الشراء.
وأعلنت الشركة أيضاً عن توفر حلول تمويلية متعددة على الهوية الشخصية وبتمويل يصل الى 8 سنوات.


وفي هذا الصدد، قال عمار الجعبري، المدير العام لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات:" مع دخولنا شهر رمضان المبارك، يسعدنا أن نعلن عن إطلاق عرضنا الخاص لعملائنا الكرام في الأردن. ويعكس هذا العرض التزامنا بتقديم أفضل المنتجات ذات الجودة العالية لعملائنا. نعتقد أن هذا العرض سيمكن المزيد من الناس من تجربة فوائد مركباتنا الكهربائية المبتكرة، ونحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه ذلك على البيئة والمجتمع.

 

نتمنى لجميع عملائنا رمضان مباركًا وندعوهم للاستفادة من العروض الرائعة التي تقدمها BYD لهم ".
وبفضل تصميمها الأنيق وأدائها المثير للإعجاب، تعد سيارة Atto 3 مثالية للقيادة في المدينة وخارجها، وتوفر نطاقًا يصل إلى 500 كيلومترًا بشحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك. لا تفوت هذه الفرصة لقيادة سيارة موثوقة وصديقة للبيئة إلى المنزل.
من جهة أخرى، توفر سيارة Dolphin الصديقة للبيئة مدى يصل إلى 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مما يجعلها مثالية لكل من القيادة في المدينة والقيادة لمسافات طويلة. وبفضل ميزات الأمان المتقدمة، والتصميم الداخلي المميز، والتكنولوجيا المتطورة، تعد Dolphin خيارًا رائعًا للعائلات والأفراد الذين يرغبون في اقتناء سيارة صديقة للبيئة دون التخلي على الأناقة أو الراحة.


أما سيارة TANG ترمز إلى التزام شركة BYD بالابتكار والتكنولوجيا والتصميم مما يجعل التصميم الخارجي جذاب والتصميم الداخلي ساحرا هذا بجانب المساحة الكبيرة للسيارة، فسيارة TANG سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم تتسع لسبعة أشخاص وهى تدمج في تصميمها الخارجي والداخلي الأناقة الشرقية والبساطة الغربية.
قم بالاستفادة من عروضنا الرمضانية الخاصة واختبر مستقبل القيادة اليوم! مركباتBYD الكهربائية المتوفرة في الأردن هي المركبات المنتمية للفئات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» و«السيدان» ومن بينها طرازات «Dolphin» و«TANG» و«ATTO3».
للمزيد من المعلومات، يمكنكم صالة عرض سيارات BYD الكهربائية في شارع مكة، أو الإتصال على الرقم التالي: 065505960.

 




 

 


 

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