شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وبالتعاون مع جمعية كلّنا الخير الأردنية تقيم حملة العودة إلى المدارس للعام 2023

الوكيل الإخباري - في إطار سعيها الدائم لدعم المجتمع المحلّي ومساندة المناطق الأقل حظاً والأسر الأكثر احتياجاً بكافة أنحاء المملكة؛ أقامت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وبالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC وهيئات رسمية وخيرية حملة العودة إلى المدارس بالتزامن مع موسم العودة للمدارس للعام 2023.

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وقد شملت الحملة التي تندرج تحت مظلة مبادرة ماكدونالدز الأردن الشاملة للمسؤولية المجتمعية "سواعدنا نشمية" توزيع ما يزيد عن 2000 حقيبة مدرسية مجهزة بالكامل بكل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات وقرطاسية. وقد لاقت المبادرة استحسان العائلات المستفيدة وعبروا عن شكرهم للقائمين عليها، وأشاروا إلى دورها في تخفيف وطأة العبء الاقتصادي المترتب على تجهيز الطلّاب للعودة للمدارس.

يشار إلى أن حملة العودة إلى المدارس التي تطلقها ماكدونالدز الأردن بشكل دوري تعدّ جزءاً من برنامج متكامل لدعم التعليم في المملكة، ومنها ما هو مباشر عبر المساعدات المادية، ومنها ما يأتي عبر التجهيزات والمباني، وأخرى تركز على توظيف الطلاب على مقاعد الدراسة والتدريب والتأهيل لسوق العمل.



وتتبنى ماكدونالدز الأردن نهجاً خاصاً في الحملات والبرامج الخيرية التي تطلقها، وتعتمد فيها على دراسات دقيقة للفئات المستفيدة، والتوقيت المناسب لإقامتها، وذلك لتحقيق الفائدة المباشرة وتعظيم أثرها الإيجابي بالمجتمع الأردني.