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الأربعاء، 02-03-2022 01:58 م

شركة هواوي تتعاون مع شركة مانجا للإنتاج لتقديم تجارب جديدة وفريدة من نوعها عبر تطبيقاتها

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هواوي عن تعاون استراتيجي مع شركة مانجا للإنتاج، وهي شركة تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، لتزويد المستخدمين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإندونيسياوالهند بتجربة رقمية غامرة.

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تسمح الشراكة للمستخدمين باستكشاف الألعاب من مانجا للإنتاج على معرض التطبيقات ومشاهدة المحتوى من مانجا للإنتاج مثل مسلسل أساطير في قادم الزمان عن طريق HUAWEI Video.


تعتبر شركة مانجا للإنتاج أحد شركات الإنتاج الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعمل على تطوير محتوى الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة المستمدة من التراث الغني من شبه الجزيرة العربية لتصديرها إلى الأسواق العالمية. تركّز الشركة علىتعزيز المحتوى الإبداعي الإيجابي ليصل إلى جميعالمجتمعات المحلية والعالمية لإلهام أبطال المستقبل.


تزدهر صناعة الرسوم المتحركة بشكل كبير ويقدر أن تصل إلى 43 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى أسواق وقواعد جديدة من الجمهور.

 

تهدف هواوي من خلال هذه المبادرة إلى فتح طرق جديدة للمشتركين السعوديين للاستمتاع بألعاب الفيديو والآنمي، بالإضافة إلى تمكين الشركاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من التوسع من خلال الوصول إلى إمكانات متقدمة وتقنيات مبتكرة.


تدرك شركة هواوي أهمية تعزيز تجربة المستخدمين من خلال توفير محتوى جديد يمكنها من تطوير وتحفيز منظومة الابتكار التكنولوجي في المنطقة حيث تهدف إلى تمكين الوصول للخبرات الثرية بشكل سهل.


صرح الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج عن التعاون: "يسعدنا التعاون مع شركة هواوي في المنطقة للتوسع بشكل أكبر وتوفير المزيد من إمكانات الوصول لمتابعينا للاستمتاع بمختلف أنواع المحتوى من مانجا للإنتاج.

 

كما أضاف "إن الصناعة الإبداعية تنمو وتزدهر في المنطقة العربية وبفضل هذه الشراكة البارزة، يمكننا الوصول إلى مشاهدين ومتابعين جدد سيلهمون أبطال المستقبل".


قال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا: "شراكتنا مع مانجا للإنتاج تؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات المحلية في جميع أنحاء المنطقة. يُعد تقديم خدمات هواوي لمحتوى مانجا للإنتاج الحصري والذي يعدّ بدوره محتوى متنوع وشامل، تجربة إيجابية لمشتركينا.

 

ستتمكّن الشركة من الوصول إلى قاعدة وشبكة ثرية من المستخدمين".


 




 

 


 

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