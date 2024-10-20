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شركة وليد القرعان تعلن عن مشاريع سكنية فاخرة تلبي أحلام العائلات

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شركة وليد القرعان
الأحد، 20-10-2024 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة وليد القرعان، الرائدة في مجال الإسكان، عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة تقدم تجربة فريدة من نوعها تلامس أحلام كل عائلة. تهدف الشركة إلى توفير منازل تجمع بين الفخامة والراحة، مما يجعلها الخيار المثالي للعائلات التي تبحث عن حياة مريحة.

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تتميز المشاريع الجديدة بتصميمات عصرية ومرافق متكاملة، حيث تمثل كل وحدة سكنية مزيجاً من الجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مما يعكس التزام الشركة بتقديم الأفضل لعملائها.


للاستفسار والتواصل، يمكنكم التواصل بسهولة عبر الواتس اب من خلال الضغط على الرابط: واتس اب أو الاتصال مباشرة على الأرقام التالية: 0795067577 / 0788280877.


تابعوا مشاريعنا الجديدة وكونوا جزءاً من تجربة سكنية فاخرة مع شركة وليد القرعان.

 

 
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