البابا يترك رسالة في القصر الرئاسي اللبناني .. إليك تفاصيلها

وكتب البابا: "في اليوم الأول من زيارتي إلى لبنان، أحد البلدين اللذين أزورهما في هذه الرحلة الرسولية الأولى في حبريّتي، أتمنى بفرحٍ بركات كثيرة لجميع شعب لبنان، مصليًا أن يسود السلام".
وحظي البابا باستقبال رسمي في مطار بيروت، شارك فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
ويتضمن برنامج الزيارة جولات في خمس مدن وبلدات لبنانية حتى يوم الثلاثاء، قبل أن يغادر البابا عائدًا إلى روما، في حين لا تشمل الزيارة الجنوب اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية.
