شركتا "نتورك إنترناشيونال الأردن" و"Gate To Pay" توقعان مذكرة تفاهم لتسريع النمو المالي الرقمي في المملكة

الوكيل الإخباري- وقعت شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "إيلاف الأردنية للحلول المتكاملة Gate to Pay"، مزود حلول الدفع وحلول التكنولوجيا المالية الرائد في المملكة، مذكرة تفاهم لتحقيق الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز منظومة الخدمات المالية الرقمية في الأردن من خلال تسريع التحول الرقمي.

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وتركز مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد على مدار يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري في البحر الميت، على تسهيل توفير حلول وخدمات دفع مبتكرة وآمنة للشركات والأفراد على حد سواء، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي المنشود ليكون أكثر شمولاً وتقدماً واستدامة.



وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة من الطرفين نحو تطوير وتوفير حلول وخدمات مالية مبتكرة وشاملة، من شأنها تحسين وإثراء تجارب العملاء، ودعم نمو السوق بتوسيع نطاق الخدمات فيه، فضلاً عن تبسيط وتسهيل الامتثال للمعايير التنظيمية، مع ضمان التكامل السلس والفعال عبر مختلف المنصات الرقمية، وذلك انطلاقاً من التزامهما برفع مستوى هذه الحلول والخدمات من حيث الجودة والأمان وسهولة الوصول، ما سيرسي معياراً جديداً ضمن القطاع في الأردن.



وسيكرس الطرفان عبر مذكرة التفاهم خبراتهما ومواردهما لسد الفجوات والثغرات في البنية التحتية المالية في الأردن، بما يزيد من سهولة الوصول لخيارات حلول الدفع الرقمية المتقدمة والمتاحة ويجعلها أكثر فعالية وكفاءة وموثوقية، وبما يعزز تطلعات الأردن ومكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية المتقدمة، كما يسفر عن نظام بيئي مالي شامل ومتصل وآمن.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن"، أمجد الصادق: ""تمثل مذكرة التفاهم تحالفاً استراتيجياً نحو تحقيق الرؤية التي نتشارك بها مع Gate To Pay، ببناء نظام مالي شامل ومبتكر يدعم النمو الاقتصادي في الأردن ويمكّن الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم."