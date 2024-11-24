 
الأحد 2024-11-24 02:32 م
 

شركتا "نتورك إنترناشيونال الأردن" و"Gate To Pay" توقعان مذكرة تفاهم لتسريع النمو المالي الرقمي في المملكة

يءق
نتورك إنترناشيونال الأردن
الأحد، 24-11-2024 01:43 م

الوكيل الإخباري-   وقعت شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "إيلاف الأردنية للحلول المتكاملة Gate to Pay"، مزود حلول الدفع وحلول التكنولوجيا المالية الرائد في المملكة، مذكرة تفاهم لتحقيق الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز منظومة الخدمات المالية الرقمية في الأردن من خلال تسريع التحول الرقمي.

اضافة اعلان


وتركز مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد على مدار يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري في البحر الميت، على تسهيل توفير حلول وخدمات دفع مبتكرة وآمنة للشركات والأفراد على حد سواء، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي المنشود ليكون أكثر شمولاً وتقدماً واستدامة.


وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة من الطرفين نحو تطوير وتوفير حلول وخدمات مالية مبتكرة وشاملة، من شأنها تحسين وإثراء تجارب العملاء، ودعم نمو السوق بتوسيع نطاق الخدمات فيه، فضلاً عن تبسيط وتسهيل الامتثال للمعايير التنظيمية، مع ضمان التكامل السلس والفعال عبر مختلف المنصات الرقمية، وذلك انطلاقاً من التزامهما برفع مستوى هذه الحلول والخدمات من حيث الجودة والأمان وسهولة الوصول، ما سيرسي معياراً جديداً ضمن القطاع في الأردن.


وسيكرس الطرفان عبر مذكرة التفاهم خبراتهما ومواردهما لسد الفجوات والثغرات في البنية التحتية المالية في الأردن، بما يزيد من سهولة الوصول لخيارات حلول الدفع الرقمية المتقدمة والمتاحة ويجعلها أكثر فعالية وكفاءة وموثوقية، وبما يعزز تطلعات الأردن ومكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية المتقدمة، كما يسفر عن نظام بيئي مالي شامل ومتصل وآمن.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال الأردن"، أمجد الصادق: ""تمثل مذكرة التفاهم تحالفاً استراتيجياً نحو تحقيق الرؤية التي نتشارك بها مع Gate To Pay، ببناء نظام مالي شامل ومبتكر يدعم النمو الاقتصادي في الأردن ويمكّن الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم."


ومن جهتها، علّقت مدير عام شركة Gate To Pay، رشا عصفور قائلة: ""تجسد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز البنية الأساسية الرقمية لتعزيز الاتصال والتكامل بين مختلف القطاعات في الأردن لخلق بيئة شاملة وفعالة. ومن خلال توحيد جهودنا مع نتورك إنترناشيونال، فإننا نخطو خطوة طموحة نحو بناء منظومة مالية شاملة وآمنة وسهلة الوصول تلبي تطلعات المستقبل الرقمي."

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

شؤون برلمانية مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام

تعبيرية

منوعات عالمياً.. 35 مليون مشاهدة لصورة راكب "فضائي" في طائرة

نائبة الرئيس سارة دوتيرتي مع الرئيس فرديناند ماركوس الابن

عربي ودولي نائبة رئيس الفلبين تهدد علناً باغتياله .. وأجهزة الأمن تستنفر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : توجه لعقد امتحان التوجيهي الكترونيا من (4) إلى (5) مرات سنوياً

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

سيارات الأمن في منطقة الرابية

ترند حادثة الرابية.. رفض للاعتداء على رجال الأمن ودعوات للضرب بيد من حديد

تعبيرية

خاص بالوكيل الزراعة: وقف استيراد البطاطا

يءق

أخبار الشركات شركتا "نتورك إنترناشيونال الأردن" و"Gate To Pay" توقعان مذكرة تفاهم لتسريع النمو المالي الرقمي في المملكة



 


الأكثر مشاهدة