"طلبات الأردن" تطلق خدمة "طلبات برو tPro" لتمكين العملاء من الاستفادة من فرص توفير ومزايا حصرية لا حدود لها

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "طلبات الأردن"، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدمة "طلبات برو tPro"، التي تتيح معها لعملائها عالماً من فرص التوفير غير المحدودة على رسوم توصيل الطلبات لدى مجموعة واسعة من آلاف المطاعم والمقاهي والمتاجر، وذلك بمجرد الاشتراك في الخدمة الجديدة الهادفة لإثراء تجربة العملاء.

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وتقدم الشركة خدمة "tPro" بخيارين لرسوم الاشتراك، الاشتراك الشهري مقابل 3 دنانير، والاشتراك السنوي مقابل 30 ديناراً، أي ما يعادل 2.5 دينار شهرياً، والذَين يمكن للعملاء اختيار ما يناسبهم منهما، فيما يتيح كلاهما توصيل مجاني للطلبات المؤهلة له، والتي تصل قيمتها لـ4 دنانير للطلبات من المطاعم، و8 دنانير للطلبات غير الغذائية، والمنفذة لدى مجموعة واسعة من متاجر السلع الغذائية وغير الغذائية المنضمة لمنصة "طلبات"، بالإضافة إلى مراكز التوزيع التابعة للشركة عبر خدمة "طلبات مارت".



وتتفرد خدمة "tPro" بمنح العملاء قبل الاشتراك رسمياً بها، فترة تجريبية مجانية لمدة شهر كامل من تاريخ التسجيل، متيحة لهم عيش التجربة بأنفسهم والاستفادة من مزايا الخدمة. كذلك، فإن خدمة "tPro" تتميز بسهولة الاشتراك وتسديد الرسوم مباشرة عبر تطبيق "طلبات" باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمشترك، وهو ما يعزز تجربته ويزيد من مستويات الراحة المقدمة له.



وبهذه المناسبة، أعربت المدير العام لشركة "طلبات الأردن"، هلا سراج، عن سعادتها بإطلاق خدمة "tPro"، قائلة: "نلتزم بتحسين تجربة عملائنا ومنحهم مستويات راحة لا تضاهى، ما يقف وراء سعينا الدائم لتوفير حلول مبتكرة وخدمات استثنائية جديدة باستمرار. ومن خلال خدمة tPro، نبرهن مجدداً على أننا أصبحنا الشريك التكنولوجي المفضل والدائم في حياة العملاء اليومية، موفرين لهم عبر منصتنا وما تنطوي عليه من خدمات، قيمة مضافة مع كل تجربة معنا. ونحن واثقون بأن خدمتنا الجديدة التي نقدمها مقابل رسوم شهرية أو سنوية تنافسية وبسيطة، ستحدث تغييراً جذرياً في مفهوم وتجربة طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت."



هذا وستواصل "طلبات الأردن" إثراء خدمة "tPro" وتوسيع نطاقها، من خلال ضم المزيد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المشتركة بها، لتلبية مختلف المتطلبات والأذواق لعملائها، بما في ذلك تلك الشهيرة والشعبية منها مثل شاورما ع الصاج، ومطعم حمادة، وشاورما الريف، وبلانت دونت، ووزاب دوج، بالإضافة لحلويات حبيبة بالإضافة إلى العديد من المتاجر غير الغذائية مثل بن معروف، وماي ماركت، وكباتيلو، وازحيمان، والمركزي فروتس.

ويشار إلى أنه يمكن لعملاء "طلبات الأردن" الراغبين بأن يصبحوا أعضاء ضمن خدمة "tPro" معرفة المزيد حولها والتسجيل للاشتراك بها عبر تطبيق "طلبات".