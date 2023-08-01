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الثلاثاء، 01-08-2023 12:43 م

"طلبات" الأردن تهدي العملاء سيارتين و12 ليرة ذهب ختاماً لحملتها الاحتفالية بالذكرى السنوية الثالثة لخدمة "طلبات مارت"

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الوكيل الإخباري - اختتمت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخراً الحملة الاحتفالية التي كانت قد أطلقتها خلال تموز 2023 بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق خدمة التجارة الإلكترونية السريعة للبقالة من "طلبات"، خدمة "طلبات مارت"، مستهدفة عبرها قاعدة عملائها، ومقدمةً لهم المكافآت معها بأسلوبها الخاص.

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وفي إطار الحملة، قدمت الشركة لعملائها مجموعة واسعة من العروض المميزة التي أتاحتها أمامهم عبر تطبيق "طلبات"، فضلاً عن التفاعل معهم من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي نفذتها على مدار شهر الحملة ضمن جناحها الذي أقامته في السيتي مول، والتي أهدتهم عبرها العديد من الهدايا والجوائز المتنوعة ضمن أجواء احتفالية ممتعة.


وفي يوم الحملة الأخير، وكجوائز كبرى، سلّمت الشركة سيارة BYD Dolphin موديل 2023 الكهربائية الجديدة كلياً لكل من محمد أبو يحيى علي مصلح، بواقع سيارة لكل منهما، ممكنة إياهما من اقتناء سيارة أحلامهما، كما قدمت فرصة من ذهب لاثني عشر فائزاً، مقدمة من شركائها، وهم كوكاكولا وكتكو ولويال.
وكان الكشف عن أسماء أصحاب الحظ السعيد من الفائزين، قد جاء إثر السحب الذي تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين حسب الأصول.


وحول هذه الحملة والمناسبة، أعربت إدارة "طلبات" الأردن عن خالص امتنانها لشركائها في كوكاكولا وكيتكو ولويال، لدعمهم ومساندتهم لها في إقامة فعاليات حملتها الخاصة وضمان نجاحها، وتمكينها من مكافأة عملائها بهدايا مميزة وقيمة، وهو ما عزز من الأجواء الاحتفالية وحوّل الحملة للحظات لا تنسى، كما زاد من أهمية الذكرى السنوية الثالثة لخدمة "طلبات مارت".

 




 

 


 

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