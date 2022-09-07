طلبات؛ يُمثل كرم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقرب من نصف الوجبات التي تم التبرع بها من خلال مبادرة '10 ملايين وجبة' من 'دليفري هيرو'

الوكيل الإخباري - أعلنت طلبات، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، عن نجاحها في تسهيل عمليات التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة منذ عام 2020 إلى المحتاجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجزءٍ من الحملة العالمية "10 ملايين وجبة" التي أطلقتها شركتها الأم دليفري هيرو.



ولضمان تحقيق هذا الإنجاز، حرصت طلبات على إحداث نقلة نوعية على مستوى المنطقة في مجال التبرع عبر الإنترنت من خلال شراكتها الناجحة مع أكثر من 30 مؤسسة خيرية محلية، بالإضافة إلى عدد من أبرز المنظمات الخيرية العالمية مثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

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وبفضل هذه الشراكات، ساعدت طلبات عملائها على التبرع بالوجبات الغذائية إلى المحتاجين بسهولة وبطريقة آمنة من خلال الجمعيات الخيرية الافتراضية ومبادرات طلبات الرئيسية في المنطقة مثل

مبادرة #دائماً_معك في رمضان،

ومبادرة #نقف_معاً_من_أجل_الإنسانية،

ومبادرة #إفطار_من_أجل_الهند،

ومبادرة #غداء_من_أجل_لبنان.



وتعليقاً على هذا، قالت سوزان ستولماير، نائب رئيس الاتصالات والشؤون العامة والمسؤولية المؤسسية لدى شركة طلبات: "في طلبات، أحد المبادئ التوجيهية لاستراتيجية مسؤوليتنا الإجتماعية هو المساهمة بدعم جهود الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في القضاء على الجوع. ونحرص على تسخير تقدمنا في مجال استخدام التقنيات المتطورة لتحقيق هذا الهدف، ومساعدة المجتمعات المحتاجة في مختلف أنحاء المنطقة."



"ويشرفنا أن نتمكن من تسهيل التبرع بأكثر من 4.6 مليون وجبة حول المنطقة. نتوجه بجزيل الشكر إلى عملائنا الذين ساهموا في إحداث فارق حقيقي في حياة المحتاجين، وخالص الامتنان لدعمهم المتواصل. كما نفخر بمساهماتنا في حملة دليفري هيرو العالمية والتي تهدف إلى توزيع 10 ملايين وجبة، مما يؤكد امكانية استخدام تقنياتنا المتقدمة من أجل الخير على نطاق عالمي".



ويُعد إنجاز طلبات جزءًا من الإنجاز الأخير لدليفري هيرو والذي يهدف إلى توزيع 10 ملايين وجبة من خلال برنامج التبرع بالغذاء العالمي للقضاء على الجوع حول العالم، والذي تضمن شراكة رائدة مع مبادرة ShareTheMeal التابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وللعمل على تحقيق هذا الإنجاز، انضمت طلبات إلى ثمانية من الشركات التابعة لدليفري هيرو والمنتشرة حول العالم (efood، وfoodora، وfoodpanda، وHungerStation، وmjam، وPedidosYa، وWoowa، وYemeksepeti)، حيث شكلت طلبات المساهم الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.



بدوره، قال جيفري اوثام، مدير أول شؤون المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة والسلامة في شركة دليفري هيرو: "يعد الوصول إلى 10 ملايين وجبة إنجازاً كبيراً، ونشعر بالامتنان والشكر لمستويات الدعم والكرم التي قدمها العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مساهمة طلبات في هذا الإنجاز ".

"وتسلط هذه المبادرة الضوء على ما نسعى إليه في دليفري هيرو؛ منظمات عالمية لبناء منتجات وأدوات يمكنها إحداث تأثير واسع حول العالم. ونعتبر أنه من مسؤوليتنا الاستفادة من التكنولوجيا والمنصات المتطورة في العمل الخيري، وأنا فخور برؤية ثمار الجهود التي بذلناها من خلال برنامجنا العالمي للتبرع بالوجبات".



ويمكن للعملاء مواصلة تقديم الدعم إلى المحتاجين من خلال التبرع إلى الجمعيات الخيرية الافتراضية التي يختارونها في قسم 'التبرع' (Give back) على صفحة 'اختيارات لا تفوتك' (Top Picks). ويتوفر تطبيق طلبات للتحميل من متجر iOS App، أو Google Play Store أو Huawei App Gallery.