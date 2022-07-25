طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصدون 6 ميداليات ذهبية في بطولة أبو ظبي الدولية للجوجيتسو  

الوكيل الإخباري - حصد طلبة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا 6 ميداليات ذهبية في بطولة أبو ظبي الدولية للجوجيتسو- جولة الأردن، التي أقيمت في صالة الأميرة سمية في المدينة الرياضية في عمان.

وجاء الفوز عن طريق اللاعبين حازم كيالي (وزن 84)، أنس إبراهيم (وزن 94)، وحمزة خرفان (وزن 62)، وبواقع ميداليتين لكل منهم.

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هذا وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الفائزين معربا عن سروره بهذا المنجز الرياضي الكبير، مؤكداً أن تميّز طلبة الجامعة لا يقتصر على المجالات العلمية والأكاديمية، بل يتعداها إلى النشاطات اللامنهجية والرياضية التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف مناحي الحياة.



يذكر أن طالب الجامعة حمزة الرشيد سبق وحقق بطولة العالم للجوجيتسو للعام 2017، وبعدها توج بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم في تايلاند عام 2019 وكانت بمشاركة ما يزيد عن 208 لاعبا ولاعبة، يمثلون 14 دولة، كما وأحرز طالب الجامعة سامح أبو الراغب الميدالية الفضية لوزن فوق ٩٤ كغم في بطولة آسيا في منغوليا عام 2019 .





