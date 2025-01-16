عام من الالتزام المستمر تجاه المجتمع المحلي: مبادرات جورامكو للمسؤولية المجتمعية لعام 2024

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الوكيل الإخباري- اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لهاعام 2024 بنجاح،محققة أهدافها خلاله بإحداث المزيد من التأثيرات الإيجابية على المجتمع ودعمه، من خلال المزيد من المساهمات الفاعلة التي أضافتها لسجلها، والتي جسدت عبرها التزامها تجاه مختلف فئات المجتمع وقطاعاته، بالتركيز على قطاع الصحة، والتعليم، والبيئة، فضلاً عن دعم وتمكين المناطق والفئات الأقل حظاً. اضافة اعلان





ومن خلال التفاعل المباشر مع المجتمع المحلي، وانطلاقاً من اهتمامها برعاية الطفولة، استضافت الشركة عدداً من الأطفال الأيتام ضمن مأدبة إفطار رمضانية في متحف الأطفال بالتعاون مع العديد من المنظمات الخيرية، كما بادرت بتوزيع طرود الخير الغذائية بواقع ألف طرد على عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق الأردن، وذلك بمشاركة واسعة من موظفيها الذين تطوعوا للانخراط في عمليات تجهيز وتوزيع الطرود على المستفيدين من هذه المبادرة.



وفي سياق متصل، فقد دعم متطوعو "جورامكو" من موظفيها بشكل فعال حملة توفير الطرود الغذائية الطارئة لغزة، من خلال المشاركة في تجهيز الطرود، وذلك كجزء من حملة التبرعات الموجهة للمساندة الإنسانية القطاع.



هذا وكانت جهود الشركة قد امتدت للمساهمة في تشكيل مستقبل أبناء المجتمع المحلي من خلال دعم التعليم، وهو ما دفعها لتقديم دعمها لمشروع تجديد وتأهيل عدد من المدارس في أنحاء المملكة، كرعاية تجديد مدرسة عبدالله ابن أم مكتوم الثانوية المختلطة للمكفوفين، ومدرسة المنارة الابتدائية المختلطة، الأمر الذي اشتمل على أعمال تحديث وتجهيز الصفوف والمرافق بالمستلزمات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية أفضل لكل من الطلاب والمعلمين على حد سواء.



وفي إطار جهودها المتنوعة لدعم التعليم، فقد تعاونت الشركة مع هيئة تنمية و تطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب اتفاقية بين الطرفين تقوم الهيئة عبرها بتوفير منحة شاملة ل 25 موهبة أردنية شابة وطموحة، لتمكينهم من الاستفادة من برنامج أكاديمية "جورامكو" الدراسي الشامل في مجال هندسة صيانة الطائرات، وتسهيل بناء رحلتهم المهنية في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من فرص التوظيف المضمونة لدى الشركة بعد التخرج.



أما في ما يتعلق بدعمها للبعد الصحي، فقد واصلت الشركة جهودها الرامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي ووعي موظفيها حول العديد من القضايا المتعلقة بالصحة العامة؛ حيث نظمت بالتعاون مع مديرية بنك الدم حملة ناجحة للتبرع بالدم بمشاركة واسعة من موظفيها الذين حرصوا على الانخراط في خدمة هدف إنساني ونبيل. كذلك، فقد استضافت الشركة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان جلسة توعوية لموظفاتها و لسيدات من محافظة الجيزة ، كجزء من حملة أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر. هذا ولم تقتصر البرامج الصحية التي نفذتها الشركة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان على البرامج التوعوية، بل إنها شملت المشاركة في مبادرة "خطوات من أجل الحياة" التابعة للمؤسسة؛ وذلك في رحلتها إلى وادي بني حماد في الكرك، التي رصدت عائداتها لدعم مرضى السرطان.



وبالتعليق على هذه المبادرات، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري، عن فخره بالتزام الشركة المستمر تجاه المجتمع المحلي، قائلاً: فخورون بنشاطاتنا ومبادراتنا الداعمة للمجتمع، التي ننفذها من خلال لجنة المسؤولية المؤسسية المجتمعية لدى جورامكو، حيث تعكس مبادراتنا المستمرة و الجديدة، التزامنا العميق بإحداث التأثير الإيجابي الهادف والمستدام ضمن المجتمعات التي نخدمها. نؤمن بأهمية مساهماتنا في خلق تغيير دائم يعود بالنفع على الناس من خلال مواءمة نشاطاتنا مع قيمنا الأخلاقية والمهنية



