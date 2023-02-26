على هامش الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية "البوتاس العربية" تتفق مع سي إف سي للأعلاف والكيماويات الإماراتية

الوكيل الإخباري - على هامش الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين والمنعقد حاليا في العاصمة عمّان، وقعت شركة البوتاس العربية مذكرة تفاهم مع شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات الإمارتية لتأمين احتياجات مجمعها الصناعي الجديد المنوي إقامته في مصر من مادة البوتاس الأردني.

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ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات الإماراتية، الدكتور أحمد خليفة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، ورئيس مجلس إدارة شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات الإماراتية الدكتور إبراهيم فوزي، وعدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة البوتاس العربية بدءاً من كانون الثاني من العام 2025 بتزويد مصنع سي إف سي للأعلاف والكيماويات المصرية -التابعة لمجموعة شركات سي إف سي للأسمدة والكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة- والمنوي إقامته في المنطقة الصناعية بمحافظة قنا ، باحتياجاته من مادة كلوريد البوتاس العادي والناعم السائب وبكمية مبدئية تقدر بـ (200) ألف طن سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة الإماراتية المصرية الأردنية البحرينية، اختارت مشروع شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات كأول مشروع سيعلن عنه من قبل اللجنة ، لكونه يعكس التكامل بين الدول الممثلة في اللجنة المشتركة.