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الثلاثاء، 26-04-2022 10:10 ص

فعاليّة "الخير خيرين": موصول الخير لشركة سنيورة للصناعات الغذائية في شهر الخير

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الوكيل الاخباري - انطلاقا من دورها كشركة وطنية وفي اطار مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي استهلّت شركة سنيورة شهر رمضان المبارك لهذا العام بمبادرة "لقمتنا على قد لمّتنا" الكريمة التي تهدف إلى تعزيز الخير في شهر الخير بالاهتمام بجانب المحافظة على الطعام وتجنّب الهدر بأشكاله المختلفة .

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واستكمالًا لهذه المبادرة، ولأنّها تأخذ المسؤولية الاجتماعية جانبًا مهمًا من عملها، أقامت شركة سنيورة فعالية "الخير خيرين" يوم الأربعاء الموافق 20 نيسان 2022 في معرض سنيورة الواقع في شارع الملك عبدالله الثاني، من الساعة 9:30 مساءً ولمدة يومين.


وتيمّنًا باسمها، قدّمت فعاليّة "الخير خيرين" من سنيورة الفرصة لكل شريكٍ في الخير للتبرّع بشراء طرد خيري يحتوي على منتجات سنيورة، والذي شاركته سنيورة فيه بالنصف ، وستتولى سنيورة في المرحلة الثانية من هذه الفعالية عملية توزيع الطرود على الجهات المحتاجة من خلال جهات خيرية معتمدة، لتتأكّد بنفسها من وصول خيركم إلى مستحقيه.


تأتي هذه الفعالية انسجامًا مع استراتيجية المسؤولية الإجتماعية للشركة في مساندة المجتمعات التي نعمل بها وجزءًا من إيمان  شركة سنيورة بحق مجتمعاتنا علينا في مساعدة الفئات الأقل حظًا.


أقيمت هذه الفعالية بالتعاون مع نادية الزعبي، مقدّمة برنامج نصّي الثاني الذي ترعاه شركة سنيورة، والشيف خميس، بحضور مشاركي برنامج نصّي الثاني، ومحبّي الخير من الجمهور العام. وغطّى الحدث تلفزيون Amman TV.


تجدر الإشارة إلى أنّ سنيورة أطلقت منذ بداية شهر رمضان حملة "لقمتنا على قد لمّتنا"، التي تُخصِّص ضمنها منشورات توعوية تذكّر فيها المستهلكين بأهميّة المحافظة على الطعام؛ من خلال اتّباع سلوكيات مسؤولة تنظر إلى الطعام بوصفه موردًا هامًا، وعنصرًا تفتقده الكثير من عائلات تضع الأمن الغذائي حلمًا لها.

 




 

 


 

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