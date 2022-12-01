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الخميس، 01-12-2022 09:42 ص

فوز ام جي موتور _ المملكة المتحدة بلقب "صانع سيارات العام

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الوكيل الإخباري - حازت ام جي موتر _ المملكة المتحدة على جائزة "صانع سيارات العام" في حفل توزيع جوائز Motor Trader Industry ، حيث سلط المحكمون الضوء على أدائها الرائع في المبيعات كعامل دافع للتكريم.

باعت ام جي موتر _ المملكة المتحدة  45،080 سيارة بين يناير وأكتوبر من هذا العام ، مسجلة زيادة بنسبة 64.4٪ في المبيعات على أساس سنوي.

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كما أثنت شركة Motor Trader أيضًا على الشركة لتعزيز مجموعة منتجاتها وتقديم بعض السيارات الكهربائية الأكثر تنافسية في المملكة المتحدة ، مع MG4 SE Standard Range.

كما نالت موديلات MG4 الكهربائية بالكامل ، التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام ، الإشادة على نطاق واسع من قبل Motor Trader بسبب مستويات المعدات السخية والتطبيق العملي ومشاركة السائق.

جوائز Motor Trader Industry - التي أقيمت في Grosvenor House، Park Lane، London مساء أمس - دخلت الآن عامها الثاني والثلاثين وتطورت لتصبح حفل توزيع الجوائز المرموق والمطلوب في صناعة السيارات بالتجزئة في المملكة المتحدة ، مع الاعتراف بأعلى مستويات الاحتراف والتميز في القطاع.

وعلقت لجنة التحكيم:
تمتلك ام جي موترمجموعة من موديلات السيارات الكهربائية ذات الأسعار الجيدة والتي تحقق مبيعات قوية في المملكة المتحدة. الامتياز جذاب لعدد متزايد من التجار من منظور الأعمال التجارية ، ويؤدي أداءً قويًا في استطلاعات التجار المتتالية من حيث الربحية الحالية والمستقبلية. يقيم التجار الامتياز بدرجة عالية على مستويات الاستثمار الرأسمالي المطلوب ويعتقدون أن معاييره عادلة ومعقولة ".




قال غاي بيغوناكيس ، المدير التجاري في MG Motor UK ، أثناء تسلمه الجائزة:
"لقد اتخذنا خطوات مهمة لجعل ملكية المركبات الكهربائية ميسورة التكلفة بشكل أكبر وتقديم سيارات ممتعة في امتلاكها وقيادتها ، لذلك يسعدنا الاعتراف بهذا. إن تلقي مثل هذه التعليقات الإيجابية من Motor Trader والمتخصصين في الصناعة الذين يقدمون الكثير لدعمنا هو علامة مشجعة على أن MG تسير في الاتجاه الصحيح ".

توفر شركة Motor Trader آخر الأخبار والآراء والتحليلات حول قطاع البيع بالتجزئة الديناميكي للسيارات في بريطانيا ، وعلى مدار العام تنتج استطلاعات فريدة للصناعة تحدد أفضل 200 تاجر مرخص لهم ، وأهم 75 بائع تجزئة مستقل ، وأفضل 75 مرآبًا مستقلًا ، وأعلى 100 متجر على الجسم.

لقد تم الإبلاغ عن هذا السوق سريع التغير منذ أكثر من 100 عام وتمت قراءته من قبل الإدارة العليا في الوكلاء المعتمدين والمستقلين بالإضافة إلى مصنعي السيارات ، وكراجات الإصلاح ، ومحلات السيارات ، وقطاع خدمات ما بعد البيع

 




 

 


 

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