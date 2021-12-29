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الأربعاء، 29-12-2021 11:12 ص

كابيتال بنك الراعي الرئيسي لمشروع Street Food Park الأول من نوعه في الأردن

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الوكيل الاخباري - في إطار خططه الرامية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، أعلن كابيتال بنك عن تقديم الرعاية الرئيسية لمشروع Street Food Park، المتخصص في تقديم خدمات الطعام والأول من نوعه في المملكة، والذي افتتح في 19 كانون الأول الجاري ويستمر لأربع سنوات قادمة.

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وسيقيم كابيتال بنك في هذا المشروع الذي تم تخصيص قطعة أرض له في شارع المدينة المنورة ويضم 14عربة طعام، جناح Booth دائم وجهاز صراف آلي لخدمة عملاء البنك وزوار المشروع، كما سيمنح البنك خصماً نسبته 10٪ لحاملي بطاقاته الائتمانية وبطاقات الدفع المباشر عند الشراء من عربات الطعام المتواجدة والمشاركة في هذا المشروع.


وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن دعم مشروع Street Food Park يأتي تطبيقاً لاستراتيجية كابيتال بنك وحرصه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكاراً ريادية ومبتكرة تحقق لهم قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى الدور الفعّال التي تلعبه هذه الشركات في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفيرها لأغلبية الوظائف في القطاع الخاص.


وبينت بارطو بأن دعم هذا المشروع الريادي والمبتكر ينصب أيضاً في صلب استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية، ويتماشى مع توجهات البنك في دعم ومساندة القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، وبالأخص قطاع المطاعم والخدمات، وتقديم كافة سبل المساعدة لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

 




 

 


 

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