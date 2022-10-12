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الأربعاء، 12-10-2022 03:44 م

كابيتال بنك يتعاقد مع شركة Carers لتقديم خدمات الرعاية الصحية الطبية والتمريضية المنزلية لموظفيه و عائلاتهم

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الوكيل الإخباري - في إطار اهتمامه بسلامة وصحة موظفيه وأسرهم، أعلن كابيتال بنك عن تعاقده مع تطبيق "Carers" - التطبيق الأفضل والآمن في المملكة والمختص بتقديم خدمة الرعاية المنزلية- لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية وغير الطبية في راحة منازل موظفي البنك.

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وقالت رئيس إدارة الموارد البشرية في مجموعة كابيتال بنك، هيا أبو عطا: "إن تعاقد كابيتال بنك مع "Carers" يأتي في إطار الثقافة المؤسسية للبنك، والتي يولي فيها موظفيه كامل اهتمامه ودعمه باعتبارهم واحدة من أبرز ركائز عمله الأساسية، لذا يعمل كابيتال بنك على الاهتمام بصحة وسلامة موظفيه وأسرهم وتوفير الاستقرار النفسي والمعنوي لهم في بيئة عمل مثالية، الأمر الذي  يساعدهم على تعزيز إنتاجيتهم وتحسين أدائهم ونشاطهم وبما ينعكس إيجاباً على أداء البنك".


ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Carers السيد رعد الكلحة أن الدعم الذي يقدمه كابيتال بنك لموظفيه يعتبر مثال يحتذى به بين الشركات، مضيفاً:" يسرنا بأن نكون جزء من هذه الثقافة الحضارية بين البنك وموظفيه، حيث اننا سنوفر العديد من خدمات الرعاية المنزلية عبر تطبيق Carers بأعلى معايير الحرفية والالتزام لجميع موظفي البنك وعائلاتهم".


ستشمل الخدمات المقدمة عبر تطبيق Carers ؛ التمريض المنزلي مثل الرعاية التمريضية الكاملة لفترات طويلة، وزيارات تمريضية سريعة لأي إجراء تمريضي مطلوب، والزيارات المنزلية للأطباء، كما يوفر التطبيق جلسات العلاج الطبيعي في المنازل، والفحوصات المخبرية، وخدمات مربيات وجليسات الأطفال، والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، وخدمة مرافقة كبار السن، وتوفير المعدات الطبية وفحوصات كورونا .PCR


تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "Carers"هو الفائز بجائزة Ucan العالمية للتكنولوجيا الطبية في عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ وجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للابتكار عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢١، ومن أوائل الشركات الريادية التي تم اختيارها في الشرق الاوسط لتكن جزءً من مسرعة اعمال شركة "Google" العالمية، وذلك لما تقوم به من تأثير مجتمعي إيجابي في مجال الابتكار.

 




 

 


 

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