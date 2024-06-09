كابيتال بنك يحتفي باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش

الوكيل الإخباري - احتفل كابيتال بنك باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على العرش، بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية.

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وبهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين كافة، شارك كابيتال بنك فيديو خاصاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، معرباً عن أصدق التهاني والتبريك لجلالة الملك المفدى، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية والسداد.



وجدد كابيتال بنك بهذه المناسبة العهد والولاء لجلالة الملك، مثمناً دوره القيادي الحكيم في قيادة مسيرة التنمية والبناء في المملكة، مؤكداً التزامه بالمساهمة الفاعلة في دعم هذه المسيرة، من خلال تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن.



ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص كابيتال بنك الدائم على مشاركة الأردنيين أفراحهم الوطنية، والتعبير عن اعتزازه بالقيادة الهاشمية الحكيمة، التي جعلت من الأردن نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.