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الإثنين، 22-05-2023 12:48 م

كابيتال بنك يستضيف طلاباً مدرسيين في مقره ضمن نشاط مؤسسة انجاز "وظيفة ليوم"

Capital Bank - Injaz


الوكيل الإخباري - تنفيذاً لبرامج مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم قطاع التعليم، استضاف كابيتال بنك مجموعة من الطلاب المدرسيين وذلك ضمن نشاط "وظيفة ليوم" الذي تنظمه سنوياً مؤسس انجاز.اضافة اعلان

وقام الطلبة بجولة ميدانية على عدد من أقسام ودوائر كابيتال بنك، حيث استمعوا لشروحات مفصلة حول آلية تنفيذ المهام الموكلة إلى الموظفين في البنك، لتوعيتهم حول تلك الوظائف بشكل يسهم في مساعدتهم لاختيار وظيفتهم المستقبلية والتي تتلاءم مع قدراتهم وتوجهاتهم.
وتولي استراتيجية كابيتال بنك للمسؤولية الاجتماعية اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الرئيسية في إحداث التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط "وظيفة ليوم"يعد من الأنشطة المساندة للبرنامج الوطني للتعليم المالي في مدارس المملكة، ويتيح الفرصة أمام الطلبة في مدارس المملكة للتعرف على المهن والوظائف المختلفة المتاحة في القطاع المالي، وذلك من خلال قيامهم بزيارات ميدانية مع فريق إنجاز لبعض شركات ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي.

 




 

 


 

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