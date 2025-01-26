كابيتال بنك يسلّط الضوء على أبرز مبادراته لدعم قطاع التعليم والارتقاء به

الوكيل الإخباري- بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد كابيتال بنك التزامه الراسخ بدعم التعليم باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ومسؤولية عامة تُسهم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

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وانطلاقاً من إيمانه بدور التعليم في تمكين الشباب وتعزيز إمكاناتهم، نفذ البنك سلسلة من المبادرات الهادفة إلى دعم قطاع التعليم على المستوى الداخلي والخارجي منها؛ إطلاق برنامج المنح التعليمية المخصص لتغطية الرسوم الجامعية لأبناء موظفي البنك، ما يعكس اهتمام المجموعة بمستقبل عائلات موظفيها.



كما شملت مبادرات البنك أيضاً، عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية مثل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومؤسسة إيليا نقل، بهدف تغطية الرسوم الجامعية للطلاب المحتاجين. كما رعى البنك منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، ودعم حملة العودة إلى المدارس التي أطلقتها تكية أم علي، وعقد البنك شراكة مع منصة "وصل للتوعية والتعليم" لدعم برنامج "شبّك وبادر" الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والمبادرة لدى الشباب، بالإضافة إلى تقديم الرعاية لعدد من الفعاليات التي تعقدها عدة مدارس.



وإدراكا منه لأهمية الثقافة المالية التي تُعد حجر الأساس لاتخاذ قرارات مالية سليمة، وتمكن الأفراد من إدارة مواردهم بفعالية وتحقيق أهدافهم المالية، شارك البنك في فعاليات خاصة باليوم الوظيفي بالشراكة مع مبادرات مدرستي وإنجاز، حيث تم تقديم ورش عمل لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم مبادرة "دير مالك" الموجهة لطلاب الصف الحادي عشر في عدة مدارس لتعليمهم مهارات الإدارة المالية الشخصية.