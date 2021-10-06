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الأربعاء، 06-10-2021 11:54 ص

ضمن فعالية داخلية بمشاركة مدام فضة

كابيتال بنك يشرك موظفيه بمبادرته لتعزيز الثقافة المالية

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الوكيل الاخباري - نظم كابيتال بنك يوم الخميس الموافق 30/9/2021 في البوليفارد العبدلي، فعالية داخلية لموظفيه لتعريفهم بالمبادرة التي أطلقها الأسبوع الماضي والخاصة بنشر وتعزيز التوعية المصرفية لدى جمهور المستهلكين بطريقة سلسة وفكاهية، وذلك بالاستعانة بالشخصية الأردنية الساخرة – مدام فضة- .

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وضمن هذه المبادرة، أطلق كابيتال بنك أول فيديو ضمن سلسلة مصورة من الفيديوهات التثقيفية الفكاهية القصيرة ونشره على جميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وباستخدام خاصية تلفزيون الإنستغرام IGTV، كما أتاح لموظفيه الفرصة للتعرف على شخصية مدام فضة عن قرب والتحاور معها في إطار تثقيفي فكاهي.


ويندرج برنامج التثقيف المالي، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لكابيتال بنك التي يحرص من خلالها على خدمة مختلف فئات المجتمع وتوعية وتثقيف المستهلكين بالخدمات المصرفية والمالية المقدمة لهم، إضافة إلى توثيق علاقاتهم بالقطاع المصرفي وبما يحقق الشمول المالي في المملكة.


وشددت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، على أهمية هذا البرنامج ودوره في تعزيز أواصر الثقة بالقطاع المصرفي من جهة وفي توعية جمهور المستهلكين وحمايتهم وتمكينهم من تنفيذ معاملاتهم المالية بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن الاستعانة بشخصية مدام فضة جاء لسببين الأول؛ تقديم المعلومات المصرفية بطريقة سلسة وسهلة خالية من أي تعقيد ومبالغة، والسبب الثاني هو الشهرة التي تتمتع بها مدام فضة وشعبيتها الكبيرة ما يعني إمكانية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفيديوهات.

 




 

 


 

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