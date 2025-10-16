الخميس 2025-10-16 03:37 م
 

اليوم العالمي للمدير: تكريم القادة الذين يصنعون الفرق في أماكن العمل

25
تعبيرية
 
الخميس، 16-10-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   يُحتفل باليوم العالمي للمدير في 15اكتوبر من كل عام، وهو مناسبة مخصصة لتقدير الدور المهم الذي يقوم به المديرون في أماكن العمل، سواء في الشركات أو المؤسسات التعليمية أو غيرها. تم إطلاق هذا اليوم لأول مرة في نيجيريا، كمبادرة من شركتين أرادتا نشر ثقافة التقدير والاحترام للمديرين، وسرعان ما انتقلت الفكرة لتصبح مناسبة عالمية يُحتفل بها في العديد من الدول.

اضافة اعلان


المدير الناجح لا يقتصر دوره على إصدار الأوامر أو تنظيم العمل، بل هو القائد الذي يلهم فريقه، ويحفّز الموظفين على الإنتاج، ويصنع بيئة عمل إيجابية ومريحة تساعد على الإبداع والنجاح. لهذا، يأتي هذا اليوم كتعبير عن الامتنان لكل مدير يقدّم جهده ووقته لبناء مؤسسة ناجحة ومستقرة.


في هذا اليوم، تقوم بعض المؤسسات بتنظيم فعاليات بسيطة، مثل تقديم كلمات شكر أو هدايا رمزية، أو مشاركة منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن الاحترام والتقدير للمديرين. وقد تُقام أيضاً ندوات وورش عمل عن فن الإدارة والقيادة الناجحة.


الاحتفال بهذا اليوم هو تذكير بأهمية الاحترام المتبادل بين المدير وفريقه، وأن التقدير لا يتطلب الكثير، بل يكفي أحياناً كلمة "شكرًا" تُقال من القلب لتصنع فرقًا كبيرًا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة EXEED ؛ FBB القابضة

أخبار الشركات شركة FBB القابضة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع EXEED لإطلاق العلامة في الأرد

عه

تكنولوجيا تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي

ارادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية - أسماء

665

المرأة والجمال خطوات وضع المكياج بالترتيب الصحيح لإطلالة ناعمة وجذابة

565656566 \

المرأة والجمال 5 حيل بسيطة لجعل عطرك يدوم لساعات طويلة

خلال لقائه وفدا شبابيا من مبادرة "أفق قيادة سياسية"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الوطني والإنساني

5

المرأة والجمال أفضل الأطعمة لتطويل وتقوية الشعر

ربر

تكنولوجيا لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"



 
 





الأكثر مشاهدة