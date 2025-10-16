اليوم العالمي للمدير: تكريم القادة الذين يصنعون الفرق في أماكن العمل

الوكيل الإخباري- يُحتفل باليوم العالمي للمدير في 15اكتوبر من كل عام، وهو مناسبة مخصصة لتقدير الدور المهم الذي يقوم به المديرون في أماكن العمل، سواء في الشركات أو المؤسسات التعليمية أو غيرها. تم إطلاق هذا اليوم لأول مرة في نيجيريا، كمبادرة من شركتين أرادتا نشر ثقافة التقدير والاحترام للمديرين، وسرعان ما انتقلت الفكرة لتصبح مناسبة عالمية يُحتفل بها في العديد من الدول.

المدير الناجح لا يقتصر دوره على إصدار الأوامر أو تنظيم العمل، بل هو القائد الذي يلهم فريقه، ويحفّز الموظفين على الإنتاج، ويصنع بيئة عمل إيجابية ومريحة تساعد على الإبداع والنجاح. لهذا، يأتي هذا اليوم كتعبير عن الامتنان لكل مدير يقدّم جهده ووقته لبناء مؤسسة ناجحة ومستقرة.



في هذا اليوم، تقوم بعض المؤسسات بتنظيم فعاليات بسيطة، مثل تقديم كلمات شكر أو هدايا رمزية، أو مشاركة منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن الاحترام والتقدير للمديرين. وقد تُقام أيضاً ندوات وورش عمل عن فن الإدارة والقيادة الناجحة.