كابيتال بنك يعزز خدماته الرقمية المبتكرة في السوق الأردني ويطلق البنك الرقمي Blink

الوكيل الاخباري - في خطوة تهدف إلى تعزيز حلوله وخدماته الرقمية، أطلق كابيتال بنك "Blink" البنك الرقمي،والذي سيقدم خدماته من خلال منصته الرقمية الذكية التي تستهدف الشباب عموماً.

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جاء ذلك خلال حفل إطلاق حضرته الرئيس التنفيذي للبنك الرقمي"Blink زين ملحس، وعدد من كبار الإدارة التنفيذية في كابيتال البنك، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الأردنية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الرئيس التنفيذي لـBlink زين ملحس: " إن إطلاق البنك الرقمي Blink في الأردن يأتي مواكبة للتحولات والتغييرات الجذرية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية بفضل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتوجه إلى العصر الرقمي، والذي زاد من اعتماد العملاء على الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية"، مشيرة إلى أن إطلاق هذا البنك يعزز من مسيرة كابيتال بنك الرائدة في مجال التحول الرقمي وتقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة في السوق الأردني.



وأضافت ملحس أن Blink سيسهم في تعزيز الاشتمال المالي في المملكة وتحقيق الاستقلال المالي للفئات التي يستهدفها البنك الرقمي في المرحلة الأولى والمتمثلة في الأفراد وأصحاب المشاريع المنزلية وخاصة السيدات منهم ، وطلبة الجامعات،مشيرة إلى أن استهداف هذه الشرائح التي تقع ضمن الفئة العمرية (18- 40) عاماً يأتي لتميز السوق الأردني بقاعدته الشبابية وبتزايد معدلات استخدام الهاتف المحمول والإنترنت وانتشارهما في المملكة بنسبة تتجاوز 90%، لذلك تم إطلاق Blink”" كبنك رقمي بالكامل وغير تقليدي يجسد الطبيعة الشابة والرقمية للمجتمع الأردني ويلبي احتياجاتهم بطريقة عصرية.



ويعد تطبيق البنك الرقمي Blink”" أول تطبيق في المملكة يصدر البطاقات الائتمانية بصورة فورية وبخطوات بسيطة وبسقف يتراوح ما بين (200 دينار - 1000 دينار) كحد أقصى، مع فترة سدادتصل الى60يوماً وهي الأعلى في السوق الأردني، ودون تقديم أية ضمانات أو كفالات أو الحاجة لتحويل الراتب.



وأوضحت ملحس وجود نية لتوسعة نطاق البنك الرقمي ليشمل السوق المصرفي العراقي، إضافة إلى العمل على تقديم خدمات رقمية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل القريب.



ويمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمات المصرفية المبتكرة للبنك الرقمي"Blink" ، تحميل التطبيق الخاص به عبر متاجر التطبيقاتApple Store–PlayGoogle واستعمال شبكة الصرافات الالية ونقاط البيع داخل المملكة و خارجها.