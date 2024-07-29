كابيتال بنك يعزز مكانته المالية القوية مع نمو صافي الأرباح بنسبة 40% في نهاية النصف الأول من العام 2024

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2024، والتي أظهرت أداءً متميزاً على كافة مؤشراتها المالية، مع استمرار مسيرة النمو والتقدم التي بدأتها المجموعة خلال السنوات الماضية.



ووفقاً للبيانات المالية، ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 40% ليصل إلى 70 مليون دينار، مقارنة بـ 50مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم: "تواصل مجموعة كابيتال بنك تحقيق أداء مالي قوي ومتميز في النصف الأول من العام الجاري، مما يعزز من متانة المجموعة المالية، ويؤكد على فعالية استراتيجيتها وخططها المُحكمة، وكفاءة فريق عملها".



وبحسب السالم، ارتفعت إجمالي موجودات المجموعة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.7% لتصل إلى 8.2 مليار دينار، لافتاً إلى ارتفاع صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء مع نهاية شهر حزيران لعام 2024 بنسبة 2.9% لتصل إلى 3.5 مليار دينار، في حين ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 6% لتصل إلى 5.8 مليار دينار مما يعكس مدى ثقة عملاء المجموعة وتنوع خدماتها وزيادة حجم أنشطتها المالية.



وأرجع السالم، أسباب نمو المجموعة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري إلى مواصلة التركيز على تعزيز الأعمال الأساسية، وتحسين كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق منتجات وخدمات المجموعة لتلبية احتياجات عملائها المتطورة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "إنّ النتائج المالية الإيجابية التي حققتها مجموعة كابيتال بنك مع نهاية حزيران تُعدّ بمثابة شهادة على قوة وثبات استراتيجيتنا، وتعزز الثقة في قدرتنا على مواصلة ريادتنا في السوق المصرفي المحلي والإقليمي، فمع استمرارنا في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم حلول مالية مُبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، نُثبت التزامنا الراسخ بتقديم تجربة عملاء مُميزة".



ولفت غزالة إلى أن إجمالي دخل المجموعة ارتفع مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 38% ليصل إلى 206 مليون دينار، مقابل 150مليون دينار في النصف الأول من العام 2023، مشيراً إلى أن المجموعة استمرت برصد المخصصات الائتمانية وذلك عملاً بسياستها الائتمانية الحصيفة وتحوطاً منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية، وانسجاماً مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.



وبحسب غزالة ارتفعت صافي إيرادات الفوائد مع نهاية حزيران الماضي بنسبة 22.3% لتصل إلى 104.6 مليون دينار، مقارنة بـ 85.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، كما تحسن العائد على الأصول إلى 1.8%، مقارنة بـ 1.5% في نفس الفترة من العام الماضي.



وأكد غزالة على مواصلة المجموعة الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات رقمية لتلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها وبشكل أفضل، وقال: "نؤمن بأنّ استمرار جهودنا بفريقنا الكفؤ سيسهم في تحقيق المزيد من النمو والربحية على المدى الطويل، حيث أن مكانتنا الريادية كأحد كبريات المؤسسات المالية في الأردن تدفعنا لمواصلة السعي نحو التميز وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، ونحن على ثقة من أنّنا سنتمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، حيث تُوجت جهودنا في الخدمات الرقمية بحصولنا على التقدير والجوائز من جهات عالمية مرموقة مثل مجلة Euromoney العالمية ومجلة International Business Magazine".



بدوره، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، إنّ المصرف حقق نتائج مالية متميزة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، وأضاف أبو دهيم، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة قد ارتفع مع نهاية حزيران من العام الجاري لتصل إلى 814 مليون دينار أردني، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 1.86 مليار دينار أردني كما في نهاية النصف الاول.



وذكر أبو دهيم أن نمو مختلف المؤشرات المالية ساهم في ارتفاع موجودات المصرف بنسبة 26% لتبلغ نحو 2.7 مليار دينار أردني في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.16 مليار دينار أردني مع نهاية العام الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف كابيتال بنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)، كما ثبتت تصنيف القيمة الأساسية للائتمان (BCA) والقيمة الأساسية المعدلة (Adjusted BCA)، ليعكس هذا التصنيف قوة ومتانة كابيتال بنك المالية، ويعزز من مكانته كواحد من أكبر البنوك الموثوقة في الأردن، مما يدعم مكانته المتقدمة في السوق المصرفي الأردني.

