كابيتال بنك يعلن عن استثمار في صندوق بروبلر فنتشرز 2 لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الأردني

الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك – الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات- عن استثماره في الصندوق الاستثماري الثاني بروبلر فينتشرز 2 (Propeller Ventures II) الخاص بشركة بروبلر، والبالغ حجمه ١٥ مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط.

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وجاء إعلان هذا الاستثمار، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعها رئيس إدارة الخزينة والاستثمار في كابيتال بنك علي أبو صوي، والشريك الإداري في شركة بروبلر السيد تامبي جلوقة.



وأكد رئيس إدارة الخزينة والاستثمار في كابيتال بنك علي أبو صوي، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين كابيتال بنك وشركة بروبلر، حيث تمثلت هذه الشراكة كاستثمار مشترك بين البنك ومجموعة شركات في الصندوق الاستثماري بروبلرفينتشرز 2 (Propeller Ventures II) بهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتهيئة الطريق أمامها للتوسع والانتشار محلياً وإقليمياً وعالمياً وبما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني.



وأوضح أبو صوي، أن كابيتال بنك يسعى دائماً إلى تصميم حلول وخدمات مصرفية متعددة تناسب الشركات باختلاف أحجامها وقطاعاتها، مشدداً على أهمية تبني نهج شامل لدعم الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة منها لدورها في تطوير مجتمع أعمال مزدهر قائم على تشجيع وتمكين ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار بين الشباب.



من جانبه، قال الشريك الإداري في بروبلر السيد تامبي جلوقة" نبحث عن رياديي أعمال شغوفين بتلبية احتياجات زبائنهم بحيث يضعون كل تركيزهم في فهم السوق وآلياته لتقديم حلول ناجحة. إن خبرتنا في بناء المنتجات الرقمية وفرق العمل تجعلنا في الطليعة لدعم هؤلاء الرياديين"، مشيراً إلى أن الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط شهدت قفزة كبيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، رغم العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع ".



ويولي كابيتال بنك اتفاقية الشراكة الاستراتيجية هذه مع شركة بروبلر والاستثمار في صندوقها الاستثماري الثاني، أهمية قصوى كونها ستدعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني التي تمتلك إمكانات نمو عالية



ولأدوارها الهامة والحيوية في تنويع الموارد الاقتصادية، وزيادة نسب النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل للجنسين وتصدير التكنولوجيا الى الأسواق الإقليمية والعالمية، خصوصاً وأن الأردن شهد في السنوات القليلة الماضية تطوراً لافتاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات وما رافقه من قصص نجاح لكثير منالشركات المحلية التي يمتلكها رواد أعمال أردنيين مبتكرين من ذوي الخبرات والمهارات العالية، الذين أثبتوا حضورهم محلياً وإقليمياً وتمكنوا من تطوير أعمالهم على نطاق واسع ووفق أفضل المعايير العالمية.



وبحسب كابيتال بنك، سيسهم الاستثمار في صندوق بروبلرفينتشرز ٢، في تقليص التحديات والعقبات التي تواجهها الشركات الناشئة والتي تأتي في مقدمتها الصعوبات التمويلية، حيث سيوفر الصندوق إلى جانب تقديم الدعم المالي، الإرشاد والتوجيه والخبرات المناسبة، وبما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.



وإلى جانب كابيتال بنك، يستثمر في صندوق بروبلرفينتشرز ٢ (Propeller Ventures II) كل من؛ صندوق الريادة الأردني وشركة بيوند كابيتال إلى جانب مجموعة من المستثمرين الأفراد المتخصصين في قطاع التكنولوجيا، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في الأردن والشرق الأوسط ومساعدة الشركات الناشئة على النمو وتصدير التكنولوجيا الى أسواق المنطقة والعالم.



تجدر الإشارة إلى أن شركة بروبلر التي تأسست في عام ٢٠١٧، أسست صندوقها الأول وقامت بالاستثمار في ١٣ شركة تقنية خلال الأربع سنوات الماضية في الأردن وفلسطين والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.



هذا وتقوم الشركة بتقديم الدعم لشركاتها على شكل ارشاد استراتيجي في مجال بناء البرمجيات التقنية والمنتجات الرقمية بالإضافة الى خدمات التوظيف واستقطاب الاستثمارات الإضافية من خلال شبكة مستثمرين في الشرق الأوسط.



