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الإثنين، 10-06-2024 01:23 م

كابيتال بنك يفوز بجائزة الطاووس لأفضل خدمة مصرفية رقمية عبر الموبايل خلال فعاليات قمة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط

Capital Bank - Fintech Summit


الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك عن فوزه بجائزة الطاووس لفئة أفضل خدمة مصرفية رقمية عبر الموبايل “Best Mobile Digital Banking” وذلك في ختام فعاليات قمة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط التي عقدت في عمان مؤخراً.

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وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميز الحلول المصرفية الرقمية التي يقدمها كابيتال بنك لعملائه من الأفراد والشركات و تسهم في إثراء تجاربهم  وتمكنهم من القيام بالعمليات المصرفية بسهولة ويسر، كما تعكس هذه الجائزة أهمية استراتيجية التحول الرقمي التي ينفذها البنك وأحدثت  ثورة في طريقة عمل البنك وتفاعله مع العملاء.


كما شارك مدير إدارة التحول الرقمي والابتكار في مجموعة كابيتال بنك، السيد هاني خليل في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "التحول القائم على التكنولوجيا: مستقبل القطاع المصرفي"، حيث أشار إلى أن القطاع المصرفي يواجه تحديات وفرصاً غير مسبوقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي المتسارع، وتغير توقعات العملاء الذين يبحثون عن خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة وشخصية.


وبين السيد خليل أن البنوك والمؤسسات المالية في العصر الرقمي تمتاز بالاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات، وتبني نماذج أعمال مرنة وقابلة للتكيف، والتركيز على تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة، وتبني ثقافة الابتكار والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، مستعرضاً الفرص والتحديات التي تواجه البنوك في سبيل الحفاظ على فروعها التقليدية في العصر الرقمي.


ويرى السيد خليل أن تراجع استخدام النقد وزيادة الاعتماد على الأساليب الرقمية يشكل تحدياً وفرصة للبنوك في آن واحد. فمن ناحية، يجب على البنوك الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة للدفع الإلكتروني. ومن ناحية أخرى، يتيح هذا التحول للبنوك فرصة لتخفيض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة.
ومن الجدير ذكره أن كابيتال بنك قد حصل مؤخراً على جائزة أفضل بنك رقمي في الأردن من مجلة يوروموني المتخصصة لتسليط الضوء على التزامه البنك الراسخ بالتركيز على العملاء، والابتكار والتميز في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

 

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