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الخميس، 17-02-2022 10:10 ص

كابيتال بنك يوقع اتفاقية لشراء 100% من بنك سوسيته جنرال الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك، عن توقيعه اليوم اتفاقية لشراء 100% من رأسمال بنك سوسيته جنرال -الأردن، وذلك تنفيذاً لخططه التوسعية وتعزيزاً لمركزه التنافسي في السوق المصرفي الأردني.

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ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، و ممثل بنك سوسيته جنرال في لبنان جورج صغبيني، وذلك بحضور ممثلين من الإدارة التنفيذية من الجانبين.


وتأتي هذه الاتفاقية تمهيداً لاستحواذ كابيتال بنك على كافة عمليات وفروع بنك سوسيته جنرال العاملة في الأردن، وذلك بعد الحصول على الموافقات النهائية للجهات التنظيمية والرقابية، حيث تعد عملية الاستحواذ هذه هي الثانية من نوعها التي يقوم بها كابيتال بنك في أقل من 12 شهراً.


وسترفع هذه الاتفاقية من قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك الى ما يقارب 6 مليارات دينار، ومن شأنها أيضاً أن تعود بالنفع على مركز البنك ومكانته في السوق المصرفي الأردني ومساهميه وعملائه.


وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم:" ستسهم عملية الاستحواذ في تدعيم خطط كابيتال بنك الرامية إلى تعزيز مركزه التنافسي وتنفيذ خططه التوسعية، إلى جانب استمرار البنك في تقديم خدماته وحلوله المصرفية المبتكرة التي امتاز بها للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها ".


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داود الغول:"سيمتلك كابيتال بنك بعد إتمام عملية الاستحواذ ميزانية قوية ومدعمة وقادرة على تعزيز تنافسيته داخل وخارج الأردن،هذا وبالإضافة الى زيادة تنافسية مجموعة كابيتال بنك في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها، مع مواصلة البنك تنفيذ خططه نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وذات الكفاءة العالية لقاعدة عملائه المتنامية "،مشيراً إلى أن عملية الاستحواذ ستضيف مورداً جديدًا لإيرادات مجموعة كابيتال بنك من خلال ضم شركة التأجير التمويلي التابعة لسوسيته جنرال - الأردن الى المجموعة.


 من جانبه، علّق نديم قبوات، المدير العام لبنك سوسيته جنرال –الأردن قائلاً: “إن هذه العملية ستساهم في توفير قيمة مضافة لعملاء البنك الذين تربطنا بهم علاقة وطيدة على مدى سنوات طويلة، خصوصاً وأن مجموعة كابيتال بنك تتخذ خطوات سريعة نحو التحول الرقمي وهو الاستثمار الأهم لمواجهة التحديات المستقبلية وفتح أبواب جديدة لخدمة عملاءنا بطرق أسهل وأكثر تطوراً ".


وستشمل الصفقة أيضاً الاستحواذ على شركة سوسيته جنرال - الأردن للوساطة المالية التابعة لبنك سوسيته جنرال- الأردن، وضم عملائها لقاعدة عملاء شركة كابيتال للاستثمارات– الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك، والتي ستوفر للعملاء الجدد مجموعة واسعة من خدمات الوساطة المالية في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى خدمات تمويل الشركات وإدارة الأصول والثروات.

 




 

 


 

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