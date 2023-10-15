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الأحد، 15-10-2023 10:17 ص

كارفور الأردن تطلق حملة تبرعات بالتعاون مع الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية لدعم وإغاثة المدنيين الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري - في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، تقود شركة" ماجد الفطيم" التي تملك وتدير كارفور الأردن، حملة تبرعات بالتعاون مع الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية بهدف توفير الدعم والإغاثة للمدنيين الفلسطينيين المتضررين من النزاع الحالي.
كما التزمت شركة" ماجد الفطيم "أيضا بالمساهمة بمبلغ 100 ألف دينار للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية لدعم الحملة.

ستمتد حملة التبرعات من تاريخ 15 تشرين الأول وحتى تاريخ 31 تشرين الأول.

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يمكن لعملائنا الكرام تقديم التبرع النقدي من خلال صناديق الدفع أو تطبيقنا للهواتف الذكية وموقعنا الإلكتروني، أو التبرع العيني في فروع كارفور ال 51.

 




 

 


 

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