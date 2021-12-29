كيف يمكن لخزانة AirDresser إرضاء مجموعة واسعة من المستهلكين العالميين

الوكيل الاخباري - بما أن الأشخاص يقضون وقتاً أطول في المنزل هذه الأيام، فقد بات من المنطقي بالنسبة إليهم أن يتطلعوا إلى تزيين منازلهم من الداخل بشكل مختلف وبطرق أكثر تعبيراً.

اضافة اعلان

وأدى ذلك أيضاً إلى استخدام العناصر الجماليةالداخلية المرتكزة على الألوان الزاهية.



وفي شهر مايو، طرحت سامسونج للإلكترونيات مفهوم "المنزل المصمم حسب الطلب"Bespoke Home لتوسعة أفكار التصاميم المخصصة من الثلاجات الرائدة إلى الأجهزة الأخرى في المطبخ، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في جميع أنحاء المنزل.







وظهرت خزانة AirDresser التي تعدّ أحدث إضافة إلى هذه المجموعة بتصميم خاصوميزات ذكية ومبتكرة للعناية بالملابس،كما تتوافر ستة خيارات مختلفة للوحة بتشطيبات مختلفة، بدءاً من Crystal Mirror إلى Cotta Charcoal، لإتاحة الفرصة أمام المستخدمين للعثور على الشكل المناسب تماماً لتعزيز جمال المنزل.



والتقت غرفة أخبار سامسونج بمصممي منتجات AirDresser، وهما جينسوك بارك وجايجين لي، ومصممي UXوهما هايون بارك وسينغوو تشوي، للاستماع منهم حول الطرق التي اتبعوها في تصميم خزانةAirDresser بلمساتخاصة.



الأخذ بالحسبان ما يفضله المستخدمون حول العالم

ليس من السهل ابتكار تصميم يناسب أذواق هذا النطاق الواسع من المستخدمين.

وكان يتعين على مصممي خزانةAirDresserتحديداً، التفكير جيداً في تصميم منتج نهائي يمكنه الاستحواذ على إعجاب المستخدمين من ثقافات مختلفة تعتمد على قيم وظروف معيشية متباينة.



لذا، قام المصممون باستطلاع آراء المستخدمين، وطرحوا عليهم أسئلة تتعلق بأماكن تثبيت الخزانة المصممة حسب الطلب، وطرق استخدام كل فرد من أفراد أسرهم وأنواع الملابس التي سيحتفظون بها فيها. وبعد ذلك،تم توظيف الأفكار التي خرجوا بها من الاستطلاعات لتصميم تجربة العناية بالملابس في الخزانة.

وتمكنت سامسونج أيضاً من تحليل تجارب إدارة الملابس عبر مختلف الدول والأجيال من بين 6 آلاف شخص في المجمل من المستخدمينالعالميين.



وقال هايون بارك: "يوجد لدى الناس من مختلف الدول أساليب متباينة للعناية بملابسهم. واستخدمنا البيانات العالمية لوضع النموذج الأوليليكون الأساس للميزات الرئيسية لهذه الخزانة. وأجرينا أيضاً تقييمات مؤقتة، ليس فقط من الناحية الجمالية، ولكن أيضاًللجوانب المتعلقة براحة لوحة التحكم، وما إذا كانت أسماء الخيارات ودورات العناية بالملابس المختلفة منطقية للجميع".



وأخذ المصممون في الاعتبار أيضاً سهولة الاستخدام لضمان التوصل إلى منتج يسهل على أي شخص استخدامه. وقال سوينجوو تشوي: "لقد أجرينا تحليلاًشاملاً، وحددنا المكان الذي يجب أن تكون فيه لوحة التحكم، بناءً على متوسط أطوال المستخدمين وزاوية المشاهدة. وقمنا أيضاً بدمج لغة برايل في لوحة التحكم للمستخدمين من المكفوفين، وأضفنا نغمات صوتية افتراضية مختلفة لكل خيار، إلى جانب خطوة عملية لمساعدة المستهلكين ضعاف السمع".



التوازن بين الاستخدام والسمات الجمالية



من أجل التوصل إلى أفضل الحلولفي الأجهزة المنزلية، يجب أن يكتمل الجمال مع الراحة. وقال جينسوك بارك: "كان يتعين علينا تحقيق التوازن بين الأبعاد الجمالية والوظائف في أثناء تصميم مجموعة إكسسوارات الخزانة، مثل الشماعات التي تضمن الحفاظ على شكل الملابس ومدى ملاءمتها للغرض.

وعندما يتم ضمان الاستخدام المتميز، يبرز الجمال الذي طوره المصممون بطريقة واضحة أكثر".



ويكون من المهم أيضاًالتوصل إلى تصميم عامل الشكل الصحيح. وعلى سبيل المثال، يمكن لشيء بسيط، مثل استخدام لون النص الخاطئ أو اختفاء تسلسل المعلومات، أن يزيد من صعوبة استخدام المنتج. وقال سوينجو تشوي: "لقد عملنا مع مصممي واجهة المستخدم الرسومية وواجهة المستخدم بدءاً من مرحلة التخطيط لضمان تقديم المعلومات بشكل منطقي ومتسق في المنتج.

وخلال العمل على التصميم، أجرينا اختبارات سهولة الاستخدام، وسعينا للحفاظ على التوازن بين سهولة الاستخدام والجاذبية الجمالية من خلال دراسة ما إذا كانت عناصر التصميم تتأثر بالأذواق الشخصية، ومدى تأثيرها على أنماط الاستخدام، وما إلى ذلك".



الخزانة جزء من الحياة اليومية



بفضل تصميمها الدقيق والمفصل، ستكون الخزانة مناسبة حتماً للمساحات الداخلية للمستخدمين. وتم تصميم الباب ليشغل مساحة أقل، بينما تضفي اللوحة الأمامية القابلة للاستبدال إحساساً بالرحابة.



وتتوافر اللوحة بستة ألوان ومواد مختلفة، وتشمل لون مرآة الكريستالية، ولونيglam و cotta. ويقول المصمم جايجين لي: "إذا كنت بحاجة إلى مرآة، أو ترغب في الحصول على عنصر جمالي داخلي رائع، يجب البحث عن الزجاج اللامع. أما إذا كنت ترغب في ألوان هادئة في منزلك، نوصي باستخدام اللون cotta".



وتعد واجهة الخزانة عنصراً مكملاً رائعاً لحياة المستخدمين اليومية أيضاً. وتوفر الواجهة الدورات الموصى بها والإعدادات التلقائية لكل مستخدم، حيث أنها لا تستوجب القلق بشأن خيار الدورة المطلوبة. وعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يرتدي القمصان عادةً في أيام الأسبوع، والملابس الخارجية خلال عطلات نهاية الأسبوع، فستعرض الخزانة دورة القميص أولاً في أيام الأسبوع، ودورة الملابس الخارجية أولاً في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال هايون بارك: "توصي الخزانة بدورات تستخدم معلومات حسب الموسم، وتوفر أيضاً ميزات الذكاء الاصطناعي للسماح بتجفيف الملابس حال الانتهاء من غسلها. وكلما زاد استخدامها، تصبحت الخزانة أكثر قدرة على التوافق مع أسلوب حياة كل مستخدم".



إضفاء طابع المرح على الأجهزة المنزلية



حتى بعد إطلاق المنتج، لا يزال المصممون يعملون لجعل الخزانة جذابة للجميع. وقال هايون بارك: "توفر الأجهزة المنزلية الراحة، ولكن قد تصاحبها ضغوط لأنها مرتبطة بالأعمال المنزلية. ونواصل من جانبنا تحليل ما إذا كان المستخدمون يعانون من الإزعاج، وذلك من أجل التوصل إلى منتج يجعل حياة المستهلكين أكثر راحة، وجعل كل استخدام لها ممتعاً أيضاً".



وقال جينسوك بارك: "تتغير اتجاهات التصميم باستمرار، لذلك أقوم بدراسة الاتجاهات في مجالات مختلفة، مثل الأزياء والأثاث لتكون انعكاساً لأذواق المستخدمين بشكل أفضل. وأركز بشكل خاص أيضاً على تصميم الأثاث، لأنه يمثل مرجعاً رائعاً لعناصر الهيكل والتصميم. ويمكنني الاستفادة من هذه المعرفة لابتكار تصميم يوفر الراحة ويلبي احتياجات المستخدمين".



وسعى المصممون لتوفير الراحة والجمال في الخزانة من خلال التعمق في أنماط حياة المستهلكين وتحليل استخدامهم. وسيواصلون بذل المزيد من الجهود لتزويد المستخدمين بأفضل التجارب الممكنة.