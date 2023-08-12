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السبت، 12-08-2023 02:00 م

لأول مرة في الأردن والمنطقة البنك العربي يطلق بطاقة “Visa Arabi Switch” الرقمية بالتعاون مع فيزا

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الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، بطاقة “Visa Arabi Switch” البلاستيكية الرقمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة، حيث تجمع ما بين بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع المباشر من البنك العربي في بطاقة واحدة مع إمكانية إضافة تلك البطاقات التابعة لحسابات العميل لدى البنك العربي داخل الأردن وخارجه ضمن برنامج "عربي بلا حدود"، والذي يشمل الإمارات والبحرين وقطر ومصر وفلسطين ولبنان. 

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ويأتي إطلاق هذه البطاقة ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تطوير منظومة الدفع الرقمية الخاصة به بالإضافة الى توفير حلول مصرفية مرنة ومتطورة لعملائه من خلال حلول مبتكرة وشاملة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المتجددة.  


وتتيح بطاقة “Visa Arabi Switch” البلاستيكية الرقمية طريقة مبتكرة وجديدة للدفع بأعلى درجات السهولة والأمان، حيث تتضمن البطاقة الجديدة شاشة رقمية وأسهم تفاعلية للتنقل بين البطاقات التي تم ربطها بها، سواء كانت بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المباشر، مع إظهار تفاصيل البطاقة التي تم اختيارها على الشاشة.

كما وتحتوي على زر خاص يعرض أرقام هواتف مراكز خدمة العملاء على الشاشة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الخاصية اللاتلامسية فيها على أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع. 


وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "يشكل إطلاق هذه البطاقة الرقمية الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائه."

 

وأضاف: "تعد بطاقة “Visa Arabi Switch” البلاستيكية الرقمية إضافة نوعية ضمن سلسلة الحلول الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي مما يسهل على عملائه حمل أكثر من بطاقة ضمن بطاقة واحدة خلال السفر لمختلف البلدان والتمتع بتجربة مصرفية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد." 
بدوره قال السيد ماريو مكاري، مدير شركة فيزا في منطقة المشرق: "تعمل فيزا دائماً على تقديم أحدث ابتكارات المدفوعات الرقمية لعملائها في الأردن، وهذا من خلال التعاون مع الجهات الذين يشاركوننا الرؤية لتحسين تجربة العملاء. هذه البطاقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، ونتطلع لخلق المزيد من الفرص عن طريق الابتكار في طرح وسائل مدفوعات رقمية آمنة وموثوقة."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق عربي موبايل والخدمة المصرفية عبر الانترنت "عربي أون لاين".

 

هذا الى جانب الاستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر، كما يمكن لحاملي بطاقات البنك العربي استخدام حلول دفع مبتكرة من خلال هواتفهم الذكية بدلا من استخدام الطريقة التقليدية مثل Arabi MobiCash و. Apple Pay

 




 

 


 

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