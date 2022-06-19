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الأحد، 19-06-2022 10:38 ص

للعام السابع على التوالي البنك العربي"أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2022"

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الوكيل الإخباري - حصد البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022"، والمقدمة من قبل مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي.

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ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناء على تقييم شامل من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء الماليين التنفيذيين والمصرفيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين على الصعيد المالي والائتماني من حول العالم.

 

واستندت المجلة فى اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات، هذا مع الأخذ بالاعتبار العوامل المتعلقة بقدرة البنك على تلبية متطلبات العملاء في الأسواق الصعبة ومواصلة تحقيق نتائج قوية وترسيخ الأسس للنجاحات المستقبلية.


ويغطي نطاق جوائز مجلة "غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.


وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: "يعد هذا التقدير العالمي وللعام السابع على التوالي إضافة مميزة إلى سجل البنك العربي الحافل، وهو يعكس رؤية البنك الاستراتيجية الطموحة وقدرته على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم."

وأضافت الصادق: "نستمر فيتقديم حلول مصرفية شاملة ومتطورة لعملائنا من مختلف القطاعاتبهدف تلبية متطلباتهم وإثراء تجربتهم وذلك من خلال الاستثمار في تطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تواكب أحدث المستجدات التي تشهدها الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً."


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.

 

ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين.

 




 

 


 

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