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الخميس، 14-10-2021 01:57 م

مؤسسة الحسين للسرطان تختتم بطولة هدف من أجل الحياة وتكرم البنك العربي على الفوز

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الوكيل الاخباري - اختتمت مؤسسة الحسين للسرطان بطولة "هدف من أجل الحياة" لكرة القدم وأقيمت هذا العام برعاية البنك الأردني الكويتي ومختبرات مدلاب.

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تهدف البطولة إلى جمع التبرعات لدعم علاج المرضى غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.


وقد شهدت البطولة مشاركة 8فرق من مختلف الشركات التي أظهرت روحاً رياضية إيجابية، وفاز في المباراة النهائية فريق البنك العربي الذي واجه فريق شركة زين وانتهت المنافسة بنتيجة 3-2.


في هذه المناسبة قالت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: "نثمن دعم كافة الشركات التي شاركت في هذه البطولة وأظهرت تنافساً إيجابياً لفعل الخير، ونحن سعداء بهذا التفاعل الذي يساهم في دعم رسالتنا الإنسانية، لنتمكن من توحيد جهودنا في سبيل مواجهة مرض السرطان."  

 




 

 


 

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