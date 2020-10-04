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الأحد، 04-10-2020 01:10 م

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق عرض صيانة الخريف لمركز الصيانة في البيادر الصناعية

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، عن إطلاق عرض صيانة الخريف الخاص للخدمات  في مركز الصيانة وقطع الغيار  ومركز الخدمة السريعة، لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، الكائن في منطقة البيادر الصناعية، والذي يستمر من يوم الثالت ولغاية الثامن من أكتوبر /تشرين أول الجاري.

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ويشمل العرض خصما يبلغ 35% على كافة أجور الصيانة وعلى أسعار قطع الغيار على هذا العرض شامل السيارات الصالون وباصات H1 وبكبات H-100 وارد الوكالة فقط.


وبهذه المناسبة، قال السيد مجدي النشاشيبي، نائب الرئيس لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: " يسرنا ان نقدم لزبائننا الكرام هذا العرض الخاص بالصيانة وقطع الغيار، والذي يشمل خصما استثنائيا، وندعوهم لانتهاز الفرصة والاستفادة منه للقيام بالصيانة سياراتهم ومركباتهم ابقائها في أحسن حالة فنية حفاظا على راحتهم وسلامتهم والتي هي نصب أعيننا ومحل إهتمامنا الدائم".

وسيتم استقبال الزبائن من السبت الى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:30 مساءً،


الخميس من الساعة  8:00  صباحاً حتى 1:00 مساءً.  


وعلى مالكي سيارات هيونداي الراغبين في الاستفادة من العرض يرجى حجز المواعيد مسبقاً من خلال تطبيق واتساب الرقم 0791190940


اومن خلال الهاتف على الارقام التالية :
065821320
0799994232


 




 

 


 

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