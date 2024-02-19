متطوعو البنك العربي يشاركون في تنفيذ نشاط برنامج "بيت صغير" بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن

الوكيل الاخباري - شارك عدد من متطوعي البنك العربي مؤخراً في تنفيذ نشاط برنامج "بيت صغير" في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل التابع لمؤسسة نهر الاردن – حيث يعدّ هذا البرنامج أحد أقسام برنامج حماية الطفل في المركز والذي يهدف إلى نشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسة المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة لحماية الطفل والأسرة وفي إطار أنشطتها الهادفة للوصول الى أكبر عدد من المستفيدين.

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وقام متطوعو البنك العربي بتنفيذ عدة أنشطة ينظمها برنامج "بيت صغير" مع الأطفال وذلك لترسيخ مبادئ الوعي بالذات لديهم وقبولها واكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم. ويقوم البرنامج، والذي يستهدف الأطفال ما بين عمر السادسة والثانية عشر عاماً، على تطبيق تلك النشاطات في نموذج يشبه البيت بأركانه المختلفة، مصمم بشكل عصري بسيط ليشمل خمس غرف مرتبطة بمفاهيم الحياة الأسرية.



وقد أنشأت مؤسسة نهر الأردن مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل عام 2005 بهدف تحسين النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية للطفل. حيث يتبنى المركز نموذجاً للخدمات الشاملة والمتكاملة لدمج السياق الثقافي والمجتمعي والأسري في عملية التغيير وتأمين الفرص الاقتصادية وسلامة الطفل، بالشراكة والتنسيق مع المجتمعات المحلية وشركاء وداعمي المؤسسة.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.