متطوعو البنك العربي يشاركون في حملة نظافة محمية دبين مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

الوكيل الإخباري - نفذت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبالتعاون مع البنك العربي، ضمن مبادرات برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، حملة نظافة في محمية غابات دبين بمشاركة مجموعة من متطوعي البنك وعائلاتهم، بالتزامن مع الحملة العالمية "نظفوا العالم".

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وتهدف مشاركة موظفي البنك ضمن هذه الحملة إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والمحافظة على البيئة في المملكة، حيث اشتملت هذه الحملة على حلقة توعوية عن التلوث البيئي وتنفيذ أعمال التنظيف بالإضافة إلى تنسيق الأرض.

وأكد مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد فادي الناصر أن هذه الحملة تطلقها الجمعية بهدف تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الحرص والاهتمام بالحياة الطبيعية في الأردن، للمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة وصولاً إلى عالم أنظف وصحي وكذلك المساهمة في حماية الثروة الحرجية من خلال مشاركة مجتمعية فعالة وإيجابية.

وأشار إلى أن حملة "نظفوا العالم" هي حملة عالمية يشارك فيها نحو 35 مليون شخص حول العالم للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ عليها بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الطبيعة من جميع مظاهر التلوث من خلال الأنشطة البيئية المختلفة مثل حملات النظافة وبرامج الحد من التلوث البيئي لتشجيع الأفراد والمجتمعات على تنظيف وحماية بيئتهم، وثمن الناصر جهود البنك العربي في دعم هذه الفعالية المميزة من اجل الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعم البنك العربي لهذه المبادرة يأتي في إطار استراتيجيته على صعيد الاستدامة، والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المُستدامة. ويُمثّل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" إحدى ثمار هذا التوجّه، وهو برنامج متعدّد الأوجُه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادراتٍ ونشاطاتٍ متنوعةٍ تُسهم في خدمة عدّة قطاعات وهي الصحّة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام.