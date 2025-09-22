مجمع الملك الحسين للأعمال يستقبل آلاف الزوار ضمن مهرجان The Park Festival

07:25 ص

الوكيل الإخباري- استقبل مجمع الملك الحسين للأعمال آلاف الأردنيين والسياح من مختلف الأعمار خلال الفترة ما بين 18-20 أيلول 2025، ضمن فعاليات مهرجان "The Park Festival"، أكبر مهرجان في قلب عمّان. اضافة اعلان





وجاء المهرجان ليكون وجهة عائلية ممتعة وسهلة الوصول كجزء من ثقافة الفرح التي يحرص المجمع على نشرها، حيث أتاح للزوار فرصة قضاء وقت نوعي مع عائلاتهم وأصدقائهم، من خلال برنامجه الذي تضمن تجارب متنوعة من التسلية والتذوق والعروض الموسيقية التي صممت لتناسب كافة الأعمار، مع الحفاظ على أجواء آمنة ومريحة للجميع.



وتشير الأعداد التي استقطبها المهرجان إلى مدى نجاحه، والذي يعكس رؤية المجمع في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه والحياة الاجتماعية في بيئة شاملة ومتعددة الاستخدام، وذلك بما يرتقي بمكانة المملكة ومدينة عمّان كمركز إقليمي للفعاليات الترفيهية العائلية.



وقد شاركت عدة مؤسسات في جعل المهرجان تجربة مميزة، حيث حظي برعاية كل من البنك الأردني الكويتي، وكابيتال بنك، ومجمع رايز أب الرياضي، ونادي Project Padel، ومطعم وكافيه ديوس، وسامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، ومجموعة شركات ليث العبيدي وإخوانه لتجارة السيارات، والملكية الأردنية، وبيت شاكر، وشركة "طلبات" الأردن، وJEG ESPORTS، وهامليز. كذلك، ساهمت عدة جهات إعلامية في نقل أجواء المرح، بما فيها شركة Number One Advertising، وقناة رؤيا الفضائية، ومجموعة الوكيل الإعلامية، وإذاعة Bliss، وراديو هلا.



