مجموعة شركات الأردنية للطيران تكرم النساء العاملات في يوم المرأة العالمي



الوكيل الاخباري - بمناسبة يوم المرأة العالمي قام رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان بتهنئة النساء العاملات في المجموعة و قام بصرف مكافآت مالية و إجازات سنوية مضافة لرصيدهم تقديراً لجهودهم وتعزيزاً لمكانتهم في مجموعة شركات الأردنية للطيران.



ومن الجدير بالذكر أن مجموعة شركات الأردنية للطيران كانت و ما زالت من الداعمين للقطاع النسائي في مجموعتها حيث تحتل النساء العاملات العديد من المناصب القيادية والإدارية .

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